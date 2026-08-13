Удача будет следовать по пятам: гороскоп на вторую половину августа - повезет лишь трем знакам

Прогноз от "Городового" на вторую половину августа

Портал “Городовой” опубликовал гороскоп на вторую половину августа. В этот период Удача будет следовать по пятам за несколькими знаками Зодиака, чем нужно воспользоваться.

Прогноз

Овны смогут показать хороший результат в работе, ведь к этому они давно стремились. Любые задачи от начальства будут с легкостью реализованы, что подчеркнет уникальность представителей знака. В этот день можно рисковать, реализовывать даже самые смелые идеи. Голова будет кипеть от большого количества мыслей и желаний. Нужно пользоваться моментом, пока есть возможность.

Львам стоит задуматься о крупных приобретениях, на которые они прежде не могли решиться. Перед ними откроются все возможности, что позволит воплотить в реальность все что угодно. Потребуется максимальная концентрация, но именно так покупки точно станут успешными. Существует вероятность приобретения автомобиля, жилья, телефона или прочей техники.

Водолеев ожидает небольшое испытание, которое они с легкостью преодолеют. После этого в жизни начнется белая полоса, наполненная только успехом и удачей. Перед ними будут открываться безграничные возможности, встречаться правильные люди. Нужно хвататься за каждый шанс, который посылает Судьба.

Ранее портал "Городовой" рассказал о финансовом гороскопе на неделю с 10 по 16 августа.