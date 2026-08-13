1 ст. л. на 10 л для томатов - важнее солнца: помидоры начнут краснеть в режиме «турбо» - хватит недели

Август – решающий месяц для дачника. Кусты уже плодоносят, но многие помидоры все еще зеленеют. Урожай рискует не успеть созреть до осенних заморозков. Однако есть простые способы ускорить этот процесс без химии.

Секрет в том, чтобы перенаправить силы растения с роста зелени на налив плодов. Об этом рассказала эксперт Виктория Радзевская. Ее советы помогут вам получить сладкие, красные томаты даже в прохладное лето.

Что такое молочная спелость?

Это стадия, когда плод достиг своего полного размера, но еще не покраснел. Семена в нем уже сформированы, а мякоть светлая. Именно на этой стадии растению нужна ваша помощь.

1. Удалите лишние листья

Осмотрите кусты. Уберите зеленые пластины только возле тех кистей, где плоды уже налились. Это откроет доступ солнечному свету и улучшит циркуляцию воздуха.

Важно: не оголяйте стебель полностью. Оставляйте по несколько здоровых листьев у каждой кисти. Они нужны для дыхания и испарения влаги.

2. Остановите рост вверх

В августе новые пасынки и цветы – это пустая трата ресурсов. Они не успеют дать урожай до холодов. Поэтому:

Удаляйте все боковые побеги.

Прищипните верхушки кустов.

Срежьте поздние цветочные кисти.

От цветения до созревания проходит 30–45 дней. В конце лета этот срок уже не выдержать.

3. Дайте калийную подкормку

Калий – главный элемент для окрашивания плодов. Он улучшает вкус и повышает сахаристость.

Возьмите сульфат калия. Разведите 1 столовую ложку в 10 литрах воды. Поливайте по 500 мл под каждый корень. Вносите удобрение только по влажной почве – так корни лучше усвоят питание.

Короткий итог

Чтобы томаты краснели быстрее, действуйте комплексно. Совместите обрезку, прищипку и подкормку. Это направит все соки растения на созревание урожая.

Личный опыт

В прошлом году родители-дачники автора "Городового" Алины Владимировой пожалели кусты и не обрезали листву. В итоге половина помидоров ушла в компост зеленой. В этом сезоне они строго следуют этим трем правилам. Результат виден уже через неделю – плоды заметно порозовели.

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