Назад в прошлое: из Петербурга в Гатчину пустят праздничный ретропоезд

Состав отправится с Балтийского вокзала.

Хотите необычно провести ближайшие выходные? 15 и 16 августа есть отличный повод съездить в Гатчину. Причем не на обычной пригородной электричке, а на настоящем ретропоезде!

Легендарный поезд из прошлого

По маршруту пустят знаменитый состав ЭР2К, сообщили в пресс-службе ОЖД. Это тот самый узнаваемый зеленый поезд с ностальгическим дизайном, который многие помнят с детства.

Поездка на нем — это не просто дорога, а настоящее маленькое путешествие во времени.

Зачем ехать в Гатчину?

Ретропоезд запустили специально к фестивалю этнической музыки «Березовый домик». Он пройдет в сказочно красивом Дворцовом парке Гатчины.

На фестивале можно будет послушать живую фолк-музыку, прогуляться по старинным аллеям у воды и устроить отличный пикник.

Мероприятие как раз расположится неподалеку от павильона «Березовый домик» — одного из самых загадочных мест парка.

Как ходит поезд: расписание

Состав будет курсировать и в субботу, и в воскресенье. График движения очень удобный:

В Гатчину: уходит с Балтийского вокзала в 10:20, прибывает на станцию Гатчина-Балтийская в 11:31.

уходит с Балтийского вокзала в 10:20, прибывает на станцию Гатчина-Балтийская в 11:31. В Петербург: отправляется из Гатчины в 13:10 и возвращается на Балтийский вокзал в 14:21.

Особенный рейс в воскресенье

Если вы решите поехать 16 августа, вас ждет приятный сюрприз. В этот день к поезду цепляют специальный «Турвагон».

Внутри пассажиров ждет развлекательная программа. Артисты и гиды воссоздадут атмосферу душевного дачного отдыха прошлых лет с его романтикой, играми и историями.

Где купить билеты?

Искать билеты по всему интернету не придется. Билеты на сам ретропоезд и входные проходки на фестиваль «Березовый домик» уже продаются в обычных пригородных кассах на Балтийском вокзале.

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