Пять звезд на Воскресенской и номера у Казанского: как Петербург спасает туристов от нехватки отелей

Санкт-Петербург снова бьет рекорды по популярности. Найти хороший номер в центре города летом — та еще задачка. Но властям и отельерам есть чем нас порадовать.
За весь 2026 год в Петербурге откроют 11 новых отелей и апарт-комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.
Четыре из них уже принимают гостей, а еще семь откроются совсем скоро.
Роскошь и уют в исторических зданиях
Главная фишка новых отелей в Петербурге — их строят не в пустых новостройках, а дарят вторую жизнь красивым старинным зданиям.
До конца года в самом центре города откроются три классические гостиницы:
- House of Faith (5 звезд). Премиальный отель на 144 номера появится в здании на углу Воскресенской набережной и Шпалерной улицы. Отличный вариант для тех, кто любит максимальный комфорт.
- Saga (4 звезды). Этот отель на 170 номеров разместился прямо у Казанского собора на канале Грибоедова. Раньше здесь продавали железнодорожные билеты, а теперь будут жить туристы.
- Academia «Особняк на Фонтанке» (4 звезды). Небольшой и уютный отель всего на 55 номеров. Он откроется в отреставрированном дворянском особняке прямо на набережной.
Апартаменты: формат, который захватывает город
Формат апарт-отелей сегодня на пике моды. Это что-то среднее между обычным отелем и съемной квартирой: у вас есть своя кухня, но при этом доступен гостиничный сервис.
Карту апартаментов пополнят два новых четырехзвездочных объекта:
- Artel 17/52 на Васильевском острове (108 номеров).
- Port Comfort на Херсонской улице, недалеко от Невского проспекта (200 номеров).
Почему отелей катастрофически не хватает?
Ответ прост — в Петербург едет рекордное число людей. В прошлый сезон город принял почти 12,5 миллиона гостей.
Это даже больше, чем было в благополучные допандемийные годы. В этом году турпоток вырастет еще минимум на 5%.
Для простых путешественников открывающийся бум — отличная новость. Чем больше отелей появляется в городе, тем выше конкуренция.
А значит, у нас будет больше шансов найти стильный номер в центре по адекватной цене.
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