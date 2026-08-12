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Пять звезд на Воскресенской и номера у Казанского: как Петербург спасает туристов от нехватки отелей

Опубликовано: 12 августа 2026 16:38
 Проверено редакцией
Пять звезд на Воскресенской и номера у Казанского: как Петербург спасает туристов от нехватки отелей
Пять звезд на Воскресенской и номера у Казанского: как Петербург спасает туристов от нехватки отелей
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
В Северной столице появятся одна гостиница категории "5 звезд" и две - категории "4 звезды".

Санкт-Петербург снова бьет рекорды по популярности. Найти хороший номер в центре города летом — та еще задачка. Но властям и отельерам есть чем нас порадовать.

За весь 2026 год в Петербурге откроют 11 новых отелей и апарт-комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Четыре из них уже принимают гостей, а еще семь откроются совсем скоро.

Роскошь и уют в исторических зданиях

Главная фишка новых отелей в Петербурге — их строят не в пустых новостройках, а дарят вторую жизнь красивым старинным зданиям.

До конца года в самом центре города откроются три классические гостиницы:

  • House of Faith (5 звезд). Премиальный отель на 144 номера появится в здании на углу Воскресенской набережной и Шпалерной улицы. Отличный вариант для тех, кто любит максимальный комфорт.
  • Saga (4 звезды). Этот отель на 170 номеров разместился прямо у Казанского собора на канале Грибоедова. Раньше здесь продавали железнодорожные билеты, а теперь будут жить туристы.
  • Academia «Особняк на Фонтанке» (4 звезды). Небольшой и уютный отель всего на 55 номеров. Он откроется в отреставрированном дворянском особняке прямо на набережной.

Апартаменты: формат, который захватывает город

Формат апарт-отелей сегодня на пике моды. Это что-то среднее между обычным отелем и съемной квартирой: у вас есть своя кухня, но при этом доступен гостиничный сервис.

Карту апартаментов пополнят два новых четырехзвездочных объекта:

  1. Artel 17/52 на Васильевском острове (108 номеров).
  2. Port Comfort на Херсонской улице, недалеко от Невского проспекта (200 номеров).

Почему отелей катастрофически не хватает?

Ответ прост — в Петербург едет рекордное число людей. В прошлый сезон город принял почти 12,5 миллиона гостей.

Это даже больше, чем было в благополучные допандемийные годы. В этом году турпоток вырастет еще минимум на 5%.

Для простых путешественников открывающийся бум — отличная новость. Чем больше отелей появляется в городе, тем выше конкуренция.

А значит, у нас будет больше шансов найти стильный номер в центре по адекватной цене.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие экотропы отновили в Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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