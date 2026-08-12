Договорились ещё в июне: Карпукас станет новым «щитом» «Зенита»

24-летний футболист в ближайшие дни пройдёт медосмотр для нового клуба.

Похоже, громкий трансфер этого лета почти состоялся. 24-летний полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас меняет Москву на Петербург. Переход в «Зенит» находится на финишной прямой.

Контракт на семь лет и миллионные бонусы

Всё решится в ближайшие дни. В конце этой или начале следующей недели Карпукас пройдёт медосмотр для питерского клуба.

После этого он подпишет внушительный контракт — сразу до 2031 года, сообщает "Спорт-Эксперсс" со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Сделка обойдётся «Зениту» в 6 миллионов евро. Ещё 1 миллион «Локо» может получить бонусами. Интересно, что условия личного контракта с самим футболистом согласовали ещё в июне.

Прощальным матчем Карпукаса за «Локомотив» должна стать игра 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» 14 августа.

«Локомотив» продаёт лидеров из-за денег

В руководстве московского клуба трансферу совсем не рады. Член совета директоров «Локо» Валерий Филатов честно признался: он бы оставил игрока.

Но у клуба возникли серьёзные проблемы с финансами. Тяжёлое положение просто вынуждает продавать лидеров.

Зачем Карпукас «Зениту» и что будет с «Локомотивом»?

Карпукас выступает за основу «Локо» с 2021 года. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал 2 передачи.

А вот будущее «Локомотива» выглядит туманно. Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк уверен: без Карпукаса команда потеряет статус лидера.

По его мнению, если из клуба уйдёт ещё и юный талант Алексей Батраков, «железнодорожники» скатятся на 7–8-е место в таблице.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» прервал 12-матчевую серию без поражений, проиграв новичку РПЛ.