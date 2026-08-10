Коллапс чемпиона: «Зенит» прервал 12-матчевую серию без поражений, проиграв новичку РПЛ

Первый тайм прошел хорошо, но во втором все изменилось.

Российский футбол умеет удивлять. Действующий чемпион и фаворит турнира, петербургский «Зенит», проиграл дома скромной московской «Родине» со счетом 1:2.

На «Газпром-Арене» собралось почти 28 тысяч болельщиков, но уходили они со стадиона в полном шоке.

Всё начиналось по сценарию Петербурга

Первый тайм прошел абсолютно спокойно. «Зенит» зажал гостей на их половине поля и контролировал игру. На 23-й минуте Максим Глушенков открыл счет.

Для нападающего петербуржцев этот гол стал уже четвертым в трех матчах. Сейчас Глушенков уверенно лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги.

На перерыв команды ушли при счете 1:0. Ничто не предвещало беды для хозяев.

Герой из запаса и перелом игры

Во втором тайме произошло невероятное. На поле у «Родины» вышел Артур Гарибян и перевернул матч.

Сначала на 59-й минуте он сравнял счет. А уже через шесть минут вонзил второй мяч в ворота питерцев.

Конец великой серии и исторический триумф

Для «Родины» — молодым и амбициозным московским клубом, который совсем недавно пробился в элиту — это исторический день. Команда впервые в своей истории набрала очки в премьер-лиге.

И сразу три, да еще и в матче против главного гегемона страны!

А вот для «Зенита» этот вечер стал холодным душем. Прервалась их 12-матчевая серия без поражений в чемпионате.

В чем причина провала?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча выглядел очень расстроенным. По его словам, с командой сыграла злую шутку психология.

Футболисты провели отличный первый тайм и решили, что победа у них в кармане. Но две грубые ошибки в обороне во второй половине встречи всё перечеркнули.

«Зенит» просто не смог собраться и спасти игру.

После трех туров у «Зенита» в активе остается 6 очков. Трагедии не произошло, но звоночек прозвучал очень громкий.

Шанс исправиться перед болельщиками у петербурцев будет уже 16 августа. В этот день они снова сыграют дома, а в гости к ним приедет сильное московское «Динамо».

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой».