Городовой / Новости Петербурга / Давление падает, а с ним и градусы: синоптики рассказали, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года Новости Петербурга
Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем Полезное
Худшая динамика в стране: Петербург вошел в тройку регионов с резким всплеском аварийности Новости Петербурга
Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов Полезное
Олимпиадники на коммерции и стратегия «4-5 вузов»: из чего складывается реальный конкурс в Петербурге Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Давление падает, а с ним и градусы: синоптики рассказали, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов

Опубликовано: 10 августа 2026 09:20
 Проверено редакцией
Давление падает, а с ним и градусы: синоптики рассказали, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов
Давление падает, а с ним и градусы: синоптики рассказали, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сегодня Петербург еще будет греться в лучах солнца.

Сегодня в Петербурге прекрасный день, но это ненадолго. В город идет похолодание, поэтому лучше успеть насладиться солнцем.

Последний теплый день

Сегодня погоду в Северной столице пока еще удерживает уходящий антициклон. В городе сухо, солнечно и по-летнему жарко.

Как рассказал в своем канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, воздух прогреется до +24…+26°, а по Ленинградской области — от +21° до +26°.

Небольшие дожди возможны только ближе к вечеру и только на самом западе области. В самом Петербурге зонтики сегодня точно не понадобятся.

Что происходит с атмосферой?

Благодать скоро закончится. На смену сухому антициклону с Балтики надвигаются влажные атмосферные фронты.

Атмосферное давление уже начинает падать и опустится до 755 мм ртутного столба. Это ниже нормы. Ветер дует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с.

Метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию: из-за скачка давления может слегка болеть голова.

Во вторник придут дожди и прохлада

Затишье сменится ненастьем уже завтра. Во вторник погода резко испортится. В город придут дожди, а местами прогремят полноценные летние грозы.

Вместе с осадками придет и похолодание. Ночью столбики термометров покажут +14…+16°, а днем температура не поднимется выше +18…+20°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что теплый «хвост» антициклона превратит понедельник в Петербурге в летний курорт.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью