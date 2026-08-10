Синоптики прогнозируют контрастную осень: от бабьего лета до первых заморозков в одном месяце

Лето 2026 года подтвердило тренд на климатическую нестабильность. Пока Западная Европа переживала рекордную жару, в России установились «погодные качели»: зной сменялся ливнями и шквалистым ветром. Июль стал самым тёплым в стране с начала наблюдений в 1891 году, побив рекорды 2010 и 2024 годов. Наиболее сильное превышение нормы зафиксировано на востоке Приволжья, Урале и в Сибири — местами до +4C, тогда как в европейской части лето оказалось прохладнее обычного, пишет russian.rt.com.
Причины аномалий и прогноз на август
По словам доцента Института экологии РУДН Юрия Хитева, климат в России меняется быстрее, чем в среднем по планете, из-за влияния атлантических циклонов и арктических вторжений. Европейские волны зноя, предупреждает эксперт, со временем могут стать реальностью и для российских регионов.
Первая декада августа станет последним жарким периодом. В Москве после холодного фронта 7 августа температура понизилась до +23...+25C днём и +11...+16C ночью. Новая волна 30-градусного зноя маловероятна, хотя в 2010 и 1938 годах жара задерживалась до середины августа. В целом среднесуточная температура будет постепенно снижаться.
Чего ждать осенью
Сентябрь принесёт контрастную погоду в зависимости от региона. На Дальнем Востоке — тихоокеанские циклоны с обильными осадками и похолоданием до +8...+12C, к концу месяца возможен первый снег. На Северо-Западе — повышенная влажность, туманы и дожди, в Петербурге до +15...+18C, в Карелии и Мурманской области — ночные заморозки. В Западной Сибири сентябрь может оказаться холоднее и дождливее нормы.
Наиболее комфортная погода сохранится в Центральной России и Поволжье. Начало сентября здесь напомнит август: днём до +20...+23C, с чередованием солнца и дождей. Ближе к концу месяца температура упадёт до +10...+13C, осадки станут более продолжительными.
Вывод
Август теряет летний накал, осень принесёт в регионы как тепло, так и первые заморозки. Синоптики рекомендуют следить за прогнозами — погода меняется стремительно.
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