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Споры за нижние полки - все: РЖД запускает плацкартные вагоны без верхних мест

Опубликовано: 10 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Споры за нижние полки - все: РЖД запускает плацкартные вагоны без верхних мест
Споры за нижние полки - все: РЖД запускает плацкартные вагоны без верхних мест
фото legion-media
Как устроен такой формат, где его можно встретить и на что обратить внимание при покупке билета

Споры из‑за столика и нижних полок знакомы каждому, кто ездил в плацкарте. Теперь есть вариант, где эти неудобства почти исключены: в модернизированных вагонах над частью нижних мест второго яруса просто нет.

Что изменилось в планировке

Главная фишка — отсутствие верхних полок в основных секциях. За счёт этого пассажиры снизу получают больше личного пространства: можно сидеть в полный рост, спокойно пользоваться столиком и не зависеть от соседа сверху.

При этом полностью верхние места не убрали: они сохранились на боковых местах, так что правильнее говорить о частичной перепланировке, передает источник.

Чем удобен такой вагон

  • меньше пассажиров: вместо 54 мест — 36, как в купе, поэтому в вагоне ощутимо просторнее;
  • больше приватности: индивидуальные занавески позволяют отгородиться и создать свой уютный уголок;
  • современные удобства: есть кондиционер, биотуалеты и розетки — комфорт сочетается с ретро‑оформлением;
  • удобный доступ к столу: не нужно договариваться, когда и кому им пользоваться.

Где и как купить билет

Такие вагоны используют на туристическом кольцевом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва, а ранее они работали в ретропоезде «Сочи».

Вагоны не новые, а модернизированные: кузова отремонтировали, салон и оборудование обновили. Стоимость места зависит от рейса и даты, поэтому цену лучше уточнять перед покупкой.

Краткий итог

Плацкарт без верхних полок в основных секциях — удачный компромисс между привычным форматом и повышенным комфортом. Меньше тесноты, больше приватности и никаких споров за столик. Если планируете туристическую поездку, такой вариант стоит рассмотреть.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сейчас заправлять авто без очередей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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