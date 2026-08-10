Споры за нижние полки - все: РЖД запускает плацкартные вагоны без верхних мест

Споры из‑за столика и нижних полок знакомы каждому, кто ездил в плацкарте. Теперь есть вариант, где эти неудобства почти исключены: в модернизированных вагонах над частью нижних мест второго яруса просто нет.
Что изменилось в планировке
Главная фишка — отсутствие верхних полок в основных секциях. За счёт этого пассажиры снизу получают больше личного пространства: можно сидеть в полный рост, спокойно пользоваться столиком и не зависеть от соседа сверху.
При этом полностью верхние места не убрали: они сохранились на боковых местах, так что правильнее говорить о частичной перепланировке, передает источник.
Чем удобен такой вагон
- меньше пассажиров: вместо 54 мест — 36, как в купе, поэтому в вагоне ощутимо просторнее;
- больше приватности: индивидуальные занавески позволяют отгородиться и создать свой уютный уголок;
- современные удобства: есть кондиционер, биотуалеты и розетки — комфорт сочетается с ретро‑оформлением;
- удобный доступ к столу: не нужно договариваться, когда и кому им пользоваться.
Где и как купить билет
Такие вагоны используют на туристическом кольцевом маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва, а ранее они работали в ретропоезде «Сочи».
Вагоны не новые, а модернизированные: кузова отремонтировали, салон и оборудование обновили. Стоимость места зависит от рейса и даты, поэтому цену лучше уточнять перед покупкой.
Краткий итог
Плацкарт без верхних полок в основных секциях — удачный компромисс между привычным форматом и повышенным комфортом. Меньше тесноты, больше приватности и никаких споров за столик. Если планируете туристическую поездку, такой вариант стоит рассмотреть.
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