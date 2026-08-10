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По 3 ст. ложки на кучу компоста – перегниют даже ветки и кости: секретный лайфхак агронома Давыдовой

Опубликовано: 10 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
По 3 ст. ложки на кучу компоста – перегниют даже ветки и кости: секретный лайфхак агронома Давыдовой
По 3 ст. ложки на кучу компоста – перегниют даже ветки и кости: секретный лайфхак агронома Давыдовой
Городовой ру
Как приготовить быстрый и эффективный компост

Компост является одним из наиболее популярных органических удобрений. Он представляет собой продукт разложения органических веществ, обогащенный полезными микроорганизмами и минералами.

Как правило, компостирование осуществляется в специально оборудованных компостных ямах или контейнерах, что способствует оптимальному процессу разложения растительных остатков. Период созревания компоста обычно составляет от двух до трех лет.

Агроном Ксения Давыдова поделилась секретным приемом, благодаря которому компост созреет всего за год. При этом полностью перегниют даже ветки и кости.

Как ускорить процесс созревания

Для ускорения процесса созревания компоста рекомендуется использовать специализированную смесь, состоящую из крахмала и мочевины в соотношении 1:1. Полученный порошок нужно вносить в компост каждые две недели из расчета три столовые ложки на одно внесение, после чего компост необходимо тщательно увлажнить.

Как это работает

Мочевина способствует поддержанию оптимальной температуры для компостирования и обладает дезинфицирующими свойствами, подавляя развитие патогенных бактерий в почве. Крахмал, будучи полисахаридом, эффективно усваивается почвой и растениями. Совместное применение этих компонентов значительно ускоряет процесс компостирования.

Ранее мы рассказали, как избавиться от пня на учамтке.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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