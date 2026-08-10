Чистота на 110 миллионов: Мариинский театр ищет тех, кто отмоет его Концертный зал

Мариинка потратит мтллионы рублей на уборку «капризного» дерева и фасадов.

Знаменитый Мариинский театр в Санкт-Петербурге решил не экономить на чистоте. На сайте госзакупок появился внушительный тендер, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на документ.

Театр ищет клининговую компанию для уборки своего Концертного зала и двух соседних корпусов. За работу готовы заплатить 110,1 миллиона рублей.

Что именно придется мыть?

Победителю конкурса достанутся объекты в самом центре Петербурга — на улице Писарева, 20 и улице Декабристов, 39.

Задачи стоят масштабные. Нужно не просто пыль протереть. Подрядчику поручат полный уход за внутренними интерьерами, мебелью и оборудованием.

Плюс к этому придется мыть огромные фасады и наводить порядок на прилегающей территории.

Интересный факт: концертный зал Мариинки построили на месте сгоревших декорационных мастерских и открыли в 2006 году.

Стены и потолок здесь облицованы специальным деревом для идеальной акустики. Обычной химией или мокрой тряпкой к ним прикасаться нельзя — можно испортить звук.

Поэтому клинерам понадобятся особые, щадящие средства.

Миллионы расписали на три года

Контракт рассчитан на долгий срок. Убирать помещения предстоит с 19 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Оплата будет идти поэтапно:

В 2026 году плательщик выделит 14 млн рублей.

В 2027 году — самую большую сумму, 55 млн рублей.

В 2028 году — оставшиеся 41,1 млн рублей.

Новичков к залу не подпустят

Требования к участникам очень строгие. Новая компания «с улицы» зайти на такой объект не сможет.

По закону у компании уже должен быть опыт обслуживания крупных зданий. Причем сумма хотя бы одного из прошлых контрактов должна быть не меньше 22 миллионов рублей.

Выбирать победителя будут не только по самой низкой цене. Сама стоимость контракта решает только 60% успеха.

Оставшиеся 40% баллов дадут за качество работы, безопасные моющие средства и эко-технологии.

Заявки от клининговых фирм принимают до 24 августа. А имя того, кто будет отвечать за блеск и лоск в Мариинке, мы узнаем уже 1 сентября.

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