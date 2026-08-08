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Тест ногтем и «деревянный» хвостик: 4 верных признака, что тыква созрела

Опубликовано: 8 августа 2026 11:22
 Проверено редакцией
Тест ногтем и «деревянный» хвостик: 4 верных признака, что тыква созрела
Тест ногтем и «деревянный» хвостик: 4 верных признака, что тыква созрела
Global Look Press / Seleznev Pavel / news.ru
Агроном рассказал, как определить зрелость культуры.

Тыква растет долго. Это не редиска, которую можно подсевать каждые две недели. Ей нужно много солнца и времени.

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете: наше лето — это лотерея. Дожди и прохлада для тыквы — плохие новости. Без «прихода тепла» она просто не успеет набрать сахар и созреть.

Как понять, что пора снимать урожай?

как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, не стоит ориентироваться только на календарь. Смотрите на саму тыкву. Вот основные признаки готовности:

  1. Тест ногтем. Попробуйте надавить ногтем на кожуру. Если она твердая, как дерево, и на ней не остается следа — пора. Если шкурка мягкая и легко протыкается — пусть еще посидит на грядке.
  2. Сухой «хвостик». Плодоножка (место, где тыква крепится к плети) должна стать жесткой, пробковой и сухой. Если она пожухла и покоричневела — плод готов к «автономному плаванию».
  3. Остановка роста. Созревшая тыква перестает увеличиваться в размерах.
  4. Цвет. Плод должен стать ярким и приобрести свой окончательный окрас (оранжевый, серый или полосатый — зависит от сорта).

"Признаки того, что тыква перестала расти: у неё начала кожура затвердевать, и плодоножка у неё немножко пожухла, покоричневело.

Это признаки того, что она у нас готовая. Если мы снимем ее рано, она будет невкусная", - говорит эксперт.

Большие или маленькие: что выбрать?

Для северных регионов лучше выбирать мелкоплодные сорта и гибриды. Они созревают намного быстрее. Огромные тыквы-гиганты выглядят круто, но им нужно очень долгое и жаркое лето.

"Есть мелкоплодные тыквы, они меньше требуют на созревание времени. Соответственно, в северных областях стоит именно им отдавать предпочтение", - советует агроном.

Спешка — враг вкуса

Если снять тыкву слишком рано, она будет травянистой на вкус и быстро сгниет в подвале. Но и затягивать до морозов нельзя.

Первый же серьезный заморозок «подбьет» кожуру, и храниться такая тыква уже не будет.

Полезные советы 

  • Оставляйте «ручку». Никогда не отрывайте тыкву от плети руками. Отрезайте секатором, оставляя хвостик длиной 5–10 см. Без него внутрь плода быстро попадут бактерии, и он сгниет.
  • Солнечные ванны. После сбора дайте тыкве полежать на солнце или в теплом сухом месте неделю. Это называется «закаливание». Кожура станет еще крепче, а мелкие царапины затянутся.
  • Не мойте перед хранением. Грязь лучше аккуратно смахнуть сухой тряпкой. Лишняя влага при хранении — главный враг.
  • Как спасти недозрелую? Если заморозки уже на носу, а тыква явно не дотянула — снимайте. Положите её на подоконник в квартире. Она может «дойти» (дозреть) уже в помещении, хотя будет не такой сладкой, как садовая.

Ранее «Городовой» рассказывал, как посадить второй урожай в середине августа.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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