Тест ногтем и «деревянный» хвостик: 4 верных признака, что тыква созрела

Агроном рассказал, как определить зрелость культуры.

Тыква растет долго. Это не редиска, которую можно подсевать каждые две недели. Ей нужно много солнца и времени.

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете: наше лето — это лотерея. Дожди и прохлада для тыквы — плохие новости. Без «прихода тепла» она просто не успеет набрать сахар и созреть.

Как понять, что пора снимать урожай?

как рассказала "Городовому" агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова, не стоит ориентироваться только на календарь. Смотрите на саму тыкву. Вот основные признаки готовности:

Тест ногтем. Попробуйте надавить ногтем на кожуру. Если она твердая, как дерево, и на ней не остается следа — пора. Если шкурка мягкая и легко протыкается — пусть еще посидит на грядке. Сухой «хвостик». Плодоножка (место, где тыква крепится к плети) должна стать жесткой, пробковой и сухой. Если она пожухла и покоричневела — плод готов к «автономному плаванию». Остановка роста. Созревшая тыква перестает увеличиваться в размерах. Цвет. Плод должен стать ярким и приобрести свой окончательный окрас (оранжевый, серый или полосатый — зависит от сорта).

"Признаки того, что тыква перестала расти: у неё начала кожура затвердевать, и плодоножка у неё немножко пожухла, покоричневело. Это признаки того, что она у нас готовая. Если мы снимем ее рано, она будет невкусная", - говорит эксперт.

Большие или маленькие: что выбрать?

Для северных регионов лучше выбирать мелкоплодные сорта и гибриды. Они созревают намного быстрее. Огромные тыквы-гиганты выглядят круто, но им нужно очень долгое и жаркое лето.

"Есть мелкоплодные тыквы, они меньше требуют на созревание времени. Соответственно, в северных областях стоит именно им отдавать предпочтение", - советует агроном.

Спешка — враг вкуса

Если снять тыкву слишком рано, она будет травянистой на вкус и быстро сгниет в подвале. Но и затягивать до морозов нельзя.

Первый же серьезный заморозок «подбьет» кожуру, и храниться такая тыква уже не будет.

Полезные советы

Оставляйте «ручку». Никогда не отрывайте тыкву от плети руками. Отрезайте секатором, оставляя хвостик длиной 5–10 см. Без него внутрь плода быстро попадут бактерии, и он сгниет.

Никогда не отрывайте тыкву от плети руками. Отрезайте секатором, оставляя хвостик длиной 5–10 см. Без него внутрь плода быстро попадут бактерии, и он сгниет. Солнечные ванны. После сбора дайте тыкве полежать на солнце или в теплом сухом месте неделю. Это называется «закаливание». Кожура станет еще крепче, а мелкие царапины затянутся.

После сбора дайте тыкве полежать на солнце или в теплом сухом месте неделю. Это называется «закаливание». Кожура станет еще крепче, а мелкие царапины затянутся. Не мойте перед хранением. Грязь лучше аккуратно смахнуть сухой тряпкой. Лишняя влага при хранении — главный враг.

Грязь лучше аккуратно смахнуть сухой тряпкой. Лишняя влага при хранении — главный враг. Как спасти недозрелую? Если заморозки уже на носу, а тыква явно не дотянула — снимайте. Положите её на подоконник в квартире. Она может «дойти» (дозреть) уже в помещении, хотя будет не такой сладкой, как садовая.

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