Самый удаленный от Петербурга город Ленобласти с новой набережной и смотровыми площадками — каким стало Подпорожье

Подпорожский район — один из самых живописных, но не самых раскрученных уголков Ленобласти: тут много воды, лесов и памятников деревянного зодчества. Город Подпорожье, выросший у берегов Свири, долго оставался в тени, но в последние годы заметно преобразился.
Что посмотреть: главные точки притяжения
Верхне‑Свирская ГЭС — сердце города и его главная достопримечательность: архитектура станции — редкий сплав сталинского ампира и конструктивизма. Отсюда стартует популярный маршрут по деревянным храмам, который туристы зовут «Подпорожским кольцом».
В самом городе внимания заслуживают набережная Свири — теперь это уютная визитка Подпорожья — и Пионерский парк с Аллеей Героев и смотровой площадкой. Не стоит пропускать и Парк культуры и отдыха: после благоустройства там стало по‑настоящему комфортно.
Куда сходить и на что обратить внимание: практичный список
- Прогуляться по набережной Свири: тут есть зоны отдыха, арт‑объект «Ладья викингов» и информационные стенды о районе.
- Заглянуть в краеведческий музей на улице Исакова: он компактно и наглядно рассказывает об истории края.
- Подняться на смотровую площадку у Братского захоронения: оттуда открывается лучший вид на ГЭС и реку.
Вывод
Подпорожье — место для тех, кто ценит тишину, природу и настоящую, непарадную историю. Город заметно похорошел, но остаётся спокойным и немного уединённым. Поездка сюда — отличный вариант для неспешного путешествия, где можно увидеть и индустриальное наследие, и деревянное зодчество, и суровую северную красоту.
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