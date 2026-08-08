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Самый удаленный от Петербурга город Ленобласти с новой набережной и смотровыми площадками — каким стало Подпорожье

Опубликовано: 8 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Самый удаленный от Петербурга город Ленобласти с новой набережной и смотровыми площадками — каким стало Подпорожье
фото legion-media
Что стоит увидеть в этих краях и как спланировать поездку без лишних разочарований

Подпорожский район — один из самых живописных, но не самых раскрученных уголков Ленобласти: тут много воды, лесов и памятников деревянного зодчества. Город Подпорожье, выросший у берегов Свири, долго оставался в тени, но в последние годы заметно преобразился.

Что посмотреть: главные точки притяжения

Верхне‑Свирская ГЭС — сердце города и его главная достопримечательность: архитектура станции — редкий сплав сталинского ампира и конструктивизма. Отсюда стартует популярный маршрут по деревянным храмам, который туристы зовут «Подпорожским кольцом».

В самом городе внимания заслуживают набережная Свири — теперь это уютная визитка Подпорожья — и Пионерский парк с Аллеей Героев и смотровой площадкой. Не стоит пропускать и Парк культуры и отдыха: после благоустройства там стало по‑настоящему комфортно.

Куда сходить и на что обратить внимание: практичный список

  • Прогуляться по набережной Свири: тут есть зоны отдыха, арт‑объект «Ладья викингов» и информационные стенды о районе.
  • Заглянуть в краеведческий музей на улице Исакова: он компактно и наглядно рассказывает об истории края.
  • Подняться на смотровую площадку у Братского захоронения: оттуда открывается лучший вид на ГЭС и реку.

Вывод

Подпорожье — место для тех, кто ценит тишину, природу и настоящую, непарадную историю. Город заметно похорошел, но остаётся спокойным и немного уединённым. Поездка сюда — отличный вариант для неспешного путешествия, где можно увидеть и индустриальное наследие, и деревянное зодчество, и суровую северную красоту.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать путешествие на поезде комфортным.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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