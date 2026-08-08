Шпага Воланда, царские гаражи и байкерский драйв: что смотреть на новых выставках Петербурга

Август открыл для гостей и жителей Петербурга новые выставки.

Если вы думали, чем занять себя в ближайшие дни в Петербурге, у нас есть отличные новости. С 4 августа город накрывает волна крутых выставок.

Архитектор, который угодил императору

В Доме-музее П. П. Чистякова (г. Пушкин) открывается выставка Сильвио Данини. Это тот самый человек, который создал облик Царского Села, каким мы его знаем.

Николай II обожал его стиль — смесь изящного модерна и строгой неоготики.

Данини строил всё: от шикарных дворцов до первых императорских гаражей и электростанций. Что интересно, его талант пригодился и при советах — он проектировал интерьеры Дома Советов.

На выставке покажут редкие чертежи, которые пережили войну и блокаду.

Мистика Булгакова в графике

Для фанатов «Мастера и Маргариты» обязательный пункт — Музей-квартира И. И. Бродского. Там выставили 25 офортов (это такая сложная техника гравюры) художника Александра Федорова.

Автор сосредоточился на деталях, от которых бегут мурашки: та самая подкова Аннушки, крест Иешуа и шпага Воланда. Если любите таинственную атмосферу и тонкую работу — вам сюда.

Питерский драйв: байкеры и коты

В арт-пространстве mArs (на Марсовом поле) выставился Александр Бушуев. Он личность легендарная: бывший моряк, байкер и представитель движения «Митьков».

Его картины — это живой Петербург. В них много юмора, мужской энергии и любви к городу. Мосты и улицы на полотнах выглядят так, будто они дышат.

Вселенная из камня и бронзы

В Союзе художников вспоминают Юрия Елиференко. Он был любимым учеником великого Михаила Аникушина (автора памятника Пушкину на площади Искусств).

Елиференко называют новатором. Он умел делать скульптуры так, что тяжелый металл или камень казались легкими и живыми. Выставка называется «Другая Вселенная», и это точное описание его работ.

История под грифом «секретно»

Для любителей истории открывается экспозиция к 195-летию взятия Варшавы. В 1831 году это было одно из главных событий для Российской империи.

Вместо скучных учебников здесь — реальные вещи: старинные карты, медали и документы из архивов, пишут "Санкт-Петербургские Ведомости".

Помогает понять, как на самом деле складывались непростые отношения России и Польши в те времена.

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