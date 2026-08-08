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Новые правила тишины для дачников и СНТ с 2026 года: когда нельзя шуметь и какой штраф

Опубликовано: 8 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новые правила тишины для дачников и СНТ с 2026 года: когда нельзя шуметь и какой штраф
фото legion-media
Что посчитают нарушением и как избежать конфликтов с соседями

С 2026 года дачники и жители СНТ столкнулись с обновлёнными требованиями к уровню шума: теперь территории товариществ приравнены к жилым зонам. Это значит, что привычные «громкие» будни на участке придётся планировать с оглядкой на закон.

Когда нельзя шуметь: часы тишины

В Москве и Подмосковье действуют чёткие временные рамки. В столице запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. В будни и субботу ремонт разрешён с 09:00 до 19:00, но с обязательным «тихим часом» с 13:00 до 15:00; в воскресенье любые шумные работы под запретом.

В Подмосковье ночной запрет — с 23:00 до 07:00, а строительные работы не допускаются в выходные и праздники без спецразрешения. При этом СНТ вправе устанавливать ещё более строгие правила, отмечает источник.

Что считается нарушением

  • Громкая музыка, крики и пение в запрещённые часы.
  • Работа шумной техники и проведение строительных или ремонтных работ вне разрешённого времени.
  • Превышение допустимого уровня шума: днём — свыше 55–70 децибел, ночью — более 45–55 децибел.

Вывод

Новые нормы делают жизнь в СНТ комфортнее, но требуют большей внимательности от владельцев участков. Главное — учитывать установленные часы тишины и заранее договариваться с соседями о шумных работах. Так получится избежать штрафов и сохранить добрососедские отношения.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100%.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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