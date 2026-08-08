Новые правила тишины для дачников и СНТ с 2026 года: когда нельзя шуметь и какой штраф

С 2026 года дачники и жители СНТ столкнулись с обновлёнными требованиями к уровню шума: теперь территории товариществ приравнены к жилым зонам. Это значит, что привычные «громкие» будни на участке придётся планировать с оглядкой на закон.
Когда нельзя шуметь: часы тишины
В Москве и Подмосковье действуют чёткие временные рамки. В столице запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. В будни и субботу ремонт разрешён с 09:00 до 19:00, но с обязательным «тихим часом» с 13:00 до 15:00; в воскресенье любые шумные работы под запретом.
В Подмосковье ночной запрет — с 23:00 до 07:00, а строительные работы не допускаются в выходные и праздники без спецразрешения. При этом СНТ вправе устанавливать ещё более строгие правила, отмечает источник.
Что считается нарушением
- Громкая музыка, крики и пение в запрещённые часы.
- Работа шумной техники и проведение строительных или ремонтных работ вне разрешённого времени.
- Превышение допустимого уровня шума: днём — свыше 55–70 децибел, ночью — более 45–55 децибел.
Вывод
Новые нормы делают жизнь в СНТ комфортнее, но требуют большей внимательности от владельцев участков. Главное — учитывать установленные часы тишины и заранее договариваться с соседями о шумных работах. Так получится избежать штрафов и сохранить добрососедские отношения.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100%.