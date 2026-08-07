Сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100%

Владельцы смартфонов нередко переживают, не портит ли батарее зарядка до 100 % и можно ли оставлять телефон у розетки на всю ночь. На деле современные устройства умеют себя защищать, но пара простых привычек заметно продлит срок службы аккумулятора.
Что происходит, когда заряд доходит до 100 %
Внутри смартфона стоит специальный контроллер — он следит за током и сам отключает подачу энергии, как только батарея заполняется.
Поэтому телефон не «перезаряжается» в привычном смысле: после 100 % система лишь изредка даёт короткие подзарядки, чтобы удержать уровень.
Кратковременное пребывание на кабеле после полной зарядки серьёзного вреда не наносит, отмечает источник.
Главные правила для долгой жизни батареи
Чтобы аккумулятор дольше держал ёмкость, достаточно соблюдать базовые рекомендации:
- избегайте перегрева — жара вредит батарее сильнее, чем лишние проценты заряда;
- пользуйтесь оригинальными или сертифицированными зарядными устройствами;
- не допускайте регулярной разрядки до 0 %;
- по возможности держите заряд в диапазоне 20–80 %, если не нужна максимальная автономность;
- не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами во время зарядки.
Вывод
Современные смартфоны защищены от перезаряда, но бережное отношение к батарее всё равно важно. Главное — не перегревать устройство и не доводить его до полного разряда. Тогда аккумулятор прослужит заметно дольше.
Личный опыт автора
Раньше всегда заряжала телефон ночью и не задумывалась о температуре. Потом заметила, что к утру корпус ощутимо грелся — стала отключать зарядку раньше и держать устройство в прохладе. С тех пор батарея держит заряд заметно лучше, а тревожных «провалов» почти не бывает.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров.