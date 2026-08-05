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Почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров - есть причина: авиакомпания роли не играет

Опубликовано: 5 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров - есть причина: авиакомпания роли не играет
Почему стюардесса держит руки за спиной при встрече пассажиров - есть причина: авиакомпания роли не играет
Legion-Media
При посадке на любой самолет можно заметить стюардесс, которые встречают пассажиров. Они всегда улыбаются, при этом почему-то держат руки за спиной. На этот счет возникает сразу много мыслей.

Некоторые пассажиры уверены, что девушки стоят так из-за корпоративных стандартов, но это далеко от истины. Такое положение рук никак не связано с авиакомпанией, ведь оно встречается повсеместно.

О чем идет речь

Во время посадки стюардесса должна пересчитать пассажиров, что позволит понять, все ли находятся в салоне. Бортпроводница не ходит по салону, не показывает на каждого человека пальцем. Она действует намного проще - использует кликер, который находится за ее спиной.

Что такое кликер

“Кликер — максимально простой прибор, получивший название благодаря характерному звуку, издаваемому при нажатии. Один клик — один зашедший на борт пассажир”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Почему стюардесса не показывает пассажирам кликер

Если бы бортпроводница начала считать пассажиров, держа устройство перед собой, то некоторые люди могли испугаться. Именно поэтому его удобнее всего держать в руках за спиной. Весь процесс происходит незаметно для пассажиров.

Личный опыт

Перед полетами я неоднократно следила за стюардессами, но никогда не замечала, как они используют кликер. Все делается незаметно и очень профессионально.

Ранее портал "Городовой" рассказал о поездке в бизнес-классе "Сапсана".

Автор:
Полина Аксенова
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