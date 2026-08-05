Цифровая капсула времени и карта праздника: Ленобласть запускает обратный отсчёт до векового юбилея

Программа к столетию региона будет включать не только праздничные мероприятия.

Ленинградской области скоро исполнится 100 лет. Официальный день рождения региона — 1 августа 1927 года.

Масштабная подготовка началась уже сейчас. Главной новостью стал запуск специального праздничного портала.

Весь праздник — в одном смартфоне

Власти запустили не просто сайт, а целую цифровую экосистему. Главная «фишка» — интерактивная карта. На ней будут отмечать все события: от крупных фестивалей до небольших местных праздников.

Теперь не нужно мучительно искать в поиске, куда поехать на выходные. Открыл карту — и выбрал маршрут.

Там же будут публиковать новости, редкие кадры из архивов и сервисы для поздравлений. Сайт станет местом, где история встречается с современными технологиями.

Привет в будущее: цифровая капсула времени

Одной из самых необычных функций стала «цифровая капсула времени». Каждый житель или гость области может оставить личное послание будущим поколениям.

Это как старые добрые железные капсулы, которые замуровывали в стены зданий, только в современном формате. Ваши слова сохранятся в цифровом виде и станут частью истории региона.

Гатчина — теперь официально сердце региона

Долгое время у Ленинградской области была странная особенность: у неё не было своего административного центра. Все чиновники сидели в Санкт-Петербурге, который формально в состав области не входит.

В 2023 году эту историческую несправедливость исправили. Гатчина официально стала столицей.

Это дало городу мощный толчок: сюда переводят ведомства, обновляют парки, ремонтируют дороги и развивают общественные пространства. Гатчина теперь — настоящий деловой и культурный центр.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что цель юбилея — не просто отчитаться о достижениях.

Важно создать среду, в которой хочется жить, работать и растить детей. Регион хочет показать: мы уважаем свое прошлое, но уверенно смотрим в будущее.

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