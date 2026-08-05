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Надеваю бутылку на руку и радуюсь своей смекалке: дома смеются, но эффект обалденный

Опубликовано: 5 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Надеваю бутылку на руку и радуюсь своей смекалке: дома смеются, но эффект обалденный
Надеваю бутылку на руку и радуюсь своей смекалке: дома смеются, но эффект обалденный
Legion-Media
Простой и дешёвый способ защитить кожу при жарке. Работает надёжнее прихватки. 

Горячие капли масла, разлетающиеся из сковороды, — одна из главных кухонных неприятностей. Ожоги от них не только болезненны, но и заживают долго. Прихватки не всегда спасают, потому что защищают лишь ограниченный участок. Есть простой способ, который делает процесс жарки безопасным, пишет "Лайфхакер".

Как сделать защитный экран

Пластиковая бутылка на 1,5 л — и вот уже готов импровизированный щит. У неё отрезают дно, снимают крышку, а горлышко оказывается на одном уровне с рукой. Через него продевают ручку лопатки, а саму бутылку натягивают на руку, как рукав — плотно и надёжно. Теперь кисть и часть предплечья закрыты от брызг, а свобода движений при помешивании сохраняется полностью. Просто, дёшево и очень эффективно.

Почему это работает

Пластик служит барьером между рукой и сковородой. Капли масла попадают на бутылку, а не на кожу. При этом рука остаётся подвижной, а обзор — полным. Этот «экран» закрывает руку со всех сторон и не сползает.

Личный опыт

Я долго мучилась с ожогами от масла, особенно когда жарила рыбу или котлеты. Прихватки не помогали, а перчатки были неудобными. Когда попробовала этот лайфхак, я удивилась, что обычная бутылка решает проблему. Теперь всегда использую этот способ и забыла об ожогах.

Вывод

Простая пластиковая бутылка превращается в защитный экран от брызг масла. Это дёшево, эффективно и доступно каждому. Попробуйте — и вы удивитесь, как такая простая вещь может сделать готовку безопаснее и комфортнее.

Ранее мы рассказывали, чем протереть морозилку, чтобы не образовывалась наледь.

Автор:
Евгения Сухова
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