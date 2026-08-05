Дорога для 40 миллионов: зачем ради ВСМ строят 900-тонные краны и гигантские переправы

Совсем скоро поездка из Москвы в Петербург станет такой же привычной и быстрой, как поход в кино или долгая поездка на метро.
Почти как на самолете, только без аэропортов
Главная фишка новой дороги — скорость. Поезда будут лететь со скоростью до 400 км/ч. Это значит, что путь от одной столицы до другой займет всего 2 часа 15 минут.
Для сравнения: нынешний «Сапсан» идет около 4 часов.
Проект для 40 миллионов человек
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС подчеркнул: эта дорога нужна не только двум городам, передает передает ИС "Вести".
Вдоль маршрута живут 40 миллионов человек. Это почти треть всей страны!
Новая магистраль свяжет Подмосковье, Тверь, Великий Новгород и Ленобласть в одну огромную сеть. Люди смогут жить в одном городе, а работать или учиться в другом.
Туризм, бизнес, поездки к родственникам — всё станет в разы проще.
Стройка века: гигантские детали и заводы в поле
Чтобы поезд мог лететь на такой скорости, нужны особые пути. Обычные рельсы здесь не справятся. Сейчас в Московской области начали выпускать уникальные бетонные балки, сообщает "Петербургский дневник".
Цифры поражают: одна такая балка весит 700 тонн. Это как 10 тяжелых грузовиков! Перевезти такую махину по обычным дорогам невозможно — она их просто раздавит.
Поэтому заводы строят прямо рядом с будущей дорогой. Всего вдоль трассы появится 10 таких производственных площадок. Работа там идет круглосуточно.
Что будет в вагонах?
Поезда для ВСМ разрабатывают наши инженеры. Это будут восьмивагонные составы, которые можно соединять по два.
Внутри обещают полный комфорт: от удобных кресел с зарядками до полноценных ресторанов. Всего в поезде будет около 450 мест.
Это только начало
Москва и Петербург — это первый этап. В планах у правительства протянуть такие ветки дальше:
- На юг — до Адлера;
- На восток — до Екатеринбурга;
- На запад — в Минск;
- И в сторону Воронежа.
Когда поедем?
Запуск первого участка намечен на 2028 год. Основные работы уже в разгаре. Это будет совершенно другой уровень транспорта — тихий, экологичный и очень быстрый.
Ранее «Городовой» рассказывал, что под Тосно завершили самый «тонкий» этап стройки ВСМ.