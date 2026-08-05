Дорога для 40 миллионов: зачем ради ВСМ строят 900-тонные краны и гигантские переправы

"ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только транспорт для двух столиц.

Совсем скоро поездка из Москвы в Петербург станет такой же привычной и быстрой, как поход в кино или долгая поездка на метро.

Почти как на самолете, только без аэропортов

Главная фишка новой дороги — скорость. Поезда будут лететь со скоростью до 400 км/ч. Это значит, что путь от одной столицы до другой займет всего 2 часа 15 минут.

Для сравнения: нынешний «Сапсан» идет около 4 часов.

Проект для 40 миллионов человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС подчеркнул: эта дорога нужна не только двум городам, передает передает ИС "Вести".

Вдоль маршрута живут 40 миллионов человек. Это почти треть всей страны!

Новая магистраль свяжет Подмосковье, Тверь, Великий Новгород и Ленобласть в одну огромную сеть. Люди смогут жить в одном городе, а работать или учиться в другом.

Туризм, бизнес, поездки к родственникам — всё станет в разы проще.

Стройка века: гигантские детали и заводы в поле

Чтобы поезд мог лететь на такой скорости, нужны особые пути. Обычные рельсы здесь не справятся. Сейчас в Московской области начали выпускать уникальные бетонные балки, сообщает "Петербургский дневник".

Цифры поражают: одна такая балка весит 700 тонн. Это как 10 тяжелых грузовиков! Перевезти такую махину по обычным дорогам невозможно — она их просто раздавит.

Поэтому заводы строят прямо рядом с будущей дорогой. Всего вдоль трассы появится 10 таких производственных площадок. Работа там идет круглосуточно.

Что будет в вагонах?

Поезда для ВСМ разрабатывают наши инженеры. Это будут восьмивагонные составы, которые можно соединять по два.

Внутри обещают полный комфорт: от удобных кресел с зарядками до полноценных ресторанов. Всего в поезде будет около 450 мест.

Это только начало

Москва и Петербург — это первый этап. В планах у правительства протянуть такие ветки дальше:

На юг — до Адлера;

На восток — до Екатеринбурга;

На запад — в Минск;

И в сторону Воронежа.

Когда поедем?

Запуск первого участка намечен на 2028 год. Основные работы уже в разгаре. Это будет совершенно другой уровень транспорта — тихий, экологичный и очень быстрый.

Ранее «Городовой» рассказывал, что под Тосно завершили самый «тонкий» этап стройки ВСМ.