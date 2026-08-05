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Компостная куча на даче: как превратить отходы в удобрения и не поругаться с соседями

Опубликовано: 5 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Компостная куча на даче: как превратить отходы в удобрения и не поругаться с соседями
фото legion-media
Как сделать правильно и не испортить отношения с соседями

Компостная куча — не просто способ избавиться от мусора, а способ вернуть почве питательные вещества. Грамотно организованный компост повышает плодородие участка и снижает потребность в покупных удобрениях.

Агроном Ксения Давыдова рассказала, как всё устроить без лишних хлопот и неприятных запахов.

Зачем нужен компост и что он дает

По сути, компост — это круговорот питательных веществ: растения забирают из земли элементы, а компост их возвращает. В отходах хватает азота, калия и фосфора — именно тех веществ, без которых почва со временем истощается. Если вывозить траву и очистки, участок теряет плодородность; компостирование помогает этого избежать.

Где разместить и как устроить

Лучше всего делать компост там, где в текущем году ничего не планируется сажать — так участок «отдыхает» и заодно насыщается. Хороший вариант — переносной компост: в течение сезона складывают отходы в одном месте, к весне перекапывают, и получается готовая плодородная почва.

Вот что ускоряет перегнивание:

  • измельчение компонентов — мелкие фракции разлагаются быстрее;
  • послойная укладка травы и листвы;
  • применение биобактерий — они заметно ускоряют процесс;
  • укрытие кучи для сохранения влажности и тепла.

Что класть, а что — ни в коем случае

В компост можно отправлять растительные отходы, заварку, измельчённые сорняки без семян. Нельзя класть пластик, стекло, крупные кости и больные растения — в них сохраняются возбудители болезней.

Вывод

Правильно устроенный компост — простая и экологичная поддержка плодородия участка. Главное — соблюдать базовые правила и не превращать кучу в свалку. Так можно получать качественное удобрение и не создавать неудобств себе и соседям.

Личный опыт автора

Раньше делала компост в углу участка — он стоял годами и пах. Потом перешла на переносной вариант — стало чище и удобнее. Теперь каждый год выбираю новое место и сразу закладываю измельчённую траву. К весне получается рыхлая земля — её сразу пускаю под грядки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сохранить картофель до весны без погреба.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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