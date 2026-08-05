Пять футбольных полей железа и старинные вентканалы: как переодевают крыши Невского

Невский проспект — это лицо Петербурга. Но за красивыми фасадами долгие годы скрывалась старая проблема: текущие крыши и опасные сосульки.
Большой ремонт на большой высоте
В этом году в программу попали 11 домов на Невском. Девять из них — не просто жилые здания, а объекты культурного наследия.
Масштаб впечатляет: общая площадь новых крыш составит 36 тысяч квадратных метров, сообщили в Смольном. Это примерно пять футбольных полей.
Работы уже на финишной прямой — готовность объектов превышает 80%. По многим адресам параллельно с кровлей приводят в порядок и фасады, чтобы здания выглядели обновленными целиком.
Больше, чем просто замена железа
Ремонт в историческом центре — это не просто «снять старое, положить новое». Специалисты работают как реставраторы.
- Укрепляют каркас: восстанавливают стропильные системы, которые держат крышу.
- Берегут историю: сохраняют старинную кирпичную кладку и уникальные вентканалы.
- Защищают от зимы: устанавливают современные системы антиобледенения и снегозадержания.
Рекордсмены Невского
Самый крупный объект этого года — дома № 32–34. Это бывшие доходные дома церкви Святой Екатерины. Здесь рабочим пришлось закрыть новой кровлей сразу 10,5 тысяч «квадратов».
А самым сложным оказался дом № 18 (Дом Котомина). У него очень необычная форма крыши, где обычное железо соседствует с мягким покрытием у мансард.
К этому памятнику архитектуры нужен был особый подход, чтобы после ремонта в квартирах на верхних этажах стало сухо и тепло.
Что дальше?
Программа на Невском — это только начало. У властей города амбициозные планы:
- За три года на главном проспекте отремонтируют 86 домов.
- До 2030 года по всему Петербургу планируют восстановить 255 жилых домов-памятников.
Ранее «Городовой» рассказывал, как реклама экскурсий по крышам заставила Петербург потратить 4,5 миллиона.