Пять футбольных полей железа и старинные вентканалы: как переодевают крыши Невского

Самым масштабным стал ремонт комплекса домов по Невскому проспекту.

Невский проспект — это лицо Петербурга. Но за красивыми фасадами долгие годы скрывалась старая проблема: текущие крыши и опасные сосульки.

Большой ремонт на большой высоте

В этом году в программу попали 11 домов на Невском. Девять из них — не просто жилые здания, а объекты культурного наследия.

Масштаб впечатляет: общая площадь новых крыш составит 36 тысяч квадратных метров, сообщили в Смольном. Это примерно пять футбольных полей.

Работы уже на финишной прямой — готовность объектов превышает 80%. По многим адресам параллельно с кровлей приводят в порядок и фасады, чтобы здания выглядели обновленными целиком.

Больше, чем просто замена железа

Ремонт в историческом центре — это не просто «снять старое, положить новое». Специалисты работают как реставраторы.

Укрепляют каркас: восстанавливают стропильные системы, которые держат крышу.

восстанавливают стропильные системы, которые держат крышу. Берегут историю: сохраняют старинную кирпичную кладку и уникальные вентканалы.

сохраняют старинную кирпичную кладку и уникальные вентканалы. Защищают от зимы: устанавливают современные системы антиобледенения и снегозадержания.

Рекордсмены Невского

Самый крупный объект этого года — дома № 32–34. Это бывшие доходные дома церкви Святой Екатерины. Здесь рабочим пришлось закрыть новой кровлей сразу 10,5 тысяч «квадратов».

А самым сложным оказался дом № 18 (Дом Котомина). У него очень необычная форма крыши, где обычное железо соседствует с мягким покрытием у мансард.

К этому памятнику архитектуры нужен был особый подход, чтобы после ремонта в квартирах на верхних этажах стало сухо и тепло.

Что дальше?

Программа на Невском — это только начало. У властей города амбициозные планы:

За три года на главном проспекте отремонтируют 86 домов. До 2030 года по всему Петербургу планируют восстановить 255 жилых домов-памятников.

Ранее «Городовой» рассказывал, как реклама экскурсий по крышам заставила Петербург потратить 4,5 миллиона.