Эффект наждачной бумаги: как грязные грузовики и плохой битум выкинули Петербург из топ-10 дорожного рейтинга

В Северной столице нормативам соответствуют около 70% дорог.

Почему дороги в Петербурге часто напоминают полосу препятствий, хотя денег в них вкладывают немало? Недавно вышел свежий рейтинг «РИА Новости», и новости для горожан неутешительные.

Северная столица не просто отстала от Москвы, она даже не попала в десятку лучших. Нас обогнали Краснодарский край, Челябинская область и Дагестан.

Рейтинг — холодный душ для Смольного

В Петербурге нормативам соответствуют около 70% дорог. Кажется, что это много, но для города федерального значения — слабо.

В Москве этот показатель почти подбирается к 100%. Мы же пока топчемся на месте. Даже по общему качеству городской среды Петербург заметно отстает от столицы, а в затылок уже дышит Казань.

Проблема №1: из чего лепят асфальт?

Эксперты говорят прямо: в стране беда с битумом, сообщает Business FM Петербург со ссылкой на директора объединения «Дормост» Кирилла Иванова.

Битум — это «клей», который держит камни в асфальте. Раньше его делали из особой нефти (Ухтинское месторождение), и дороги стояли годами. Сейчас качество сырья упало.

Если «клей» плохой, асфальт становится хрупким. В жару он плывет, в мороз — трескается. В итоге даже свежий ремонт на Невском проспекте приходится усиливать стальными сетками, чтобы дорога не «уползла».

Проблема №2: тяжеловесы и «наждачка»

Посмотрите на наши улицы. Огромные фуры ездят с перегрузом, и за этим почти никто не следит. Вес машины буквально раздавливает дорожное полотно, отмечают эксперты.

Но есть и другая беда — грязь. Когда грузовик выезжает со стройки с грязными колесами, он везет на асфальт песок. Песок под колесами машин превращается в мощный абразив.

Это работает как наждачная бумага: покрытие стирается в разы быстрее, чем должно, рассказал изданию президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.

Как делают у соседей?

Эксперты советуют смотреть на опыт Финляндии. Там не ждут, пока в асфальте образуется дыра до самого центра земли.

Они используют превентивный ремонт: анализируют состояние полотна и обновляют верхний слой еще до того, как он начал разрушаться.

У нас же часто латают уже глубокие ямы. Это как лечить кариес, когда зуба почти не осталось.

Пока что мы в роли догоняющих. Денег тратится много, а результат — на 11-м месте в списке. Изменить это можно только подходом к качеству, а не просто объемами работ.

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