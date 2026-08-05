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Прогноз сбывается: Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным

Опубликовано: 5 августа 2026 12:56
 Проверено редакцией
Прогноз сбывается: Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным
Прогноз сбывается: Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в субботу.

Наслаждайтесь моментом: прямо сейчас в Петербурге стоит идеальное лето. Сегодня в городе солнечно и комфортные +25 градусов. Но сегодня ждем до +26.

Четверг: достаем зонты

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов еще на прошлой неделе предсказал перемены, и прогноз сбывается с точностью до часа.

Пр словам синоптика, в четверг, 6 августа, к нам доберется циклон с Северного моря. Он принесет с собой кратковременные дожди. Это не будет затяжной ливень на весь день, но промокнуть можно запросто.

Кстати, такие «североморские» циклоны часто делают воздух очень влажным — может быть душновато перед самым дождем.

Ветер на заливе

Вместе с дождями придет и ветер. В городе будет просто ветрено (до 13 м/с), а вот на Финском заливе и Ладоге ожидаются серьезные порывы.

Если вы планировали выход в море на сапах или катерах — лучше перенесите. Воду начнет ощутимо раскачивать, и прогулка может стать опасной.

Что ждет нас на выходных

Хорошая новость: дожди не задержутся. Уже к субботе тучи разойдутся, и снова выйдет солнце. Но есть нюанс — станет прохладнее. Воздух прогреется максимум до +20 градусов.

Для тех, кто не любит изнуряющую жару, это идеальная погода для дачи или прогулок по паркам. Купаться в такой температуре захотят только самые смелые, зато гулять будет максимально комфортно.

Итог: среда — пик тепла. Четверг и пятница — дождливая пересменка. Суббота и воскресенье — свежесть и солнце. Планируйте свои дела с умом!

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают +26 и летние грозы Петербургу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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