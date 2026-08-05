Градус растет, а давление падает: синоптики обещают +26 и летние грозы Петербургу

Город постепенно повышает температуру.

В Санкт-Петербурге наконец-то становится по-настоящему тепло.

Огромный антициклон, который долго оберегал нас от дождей, начинает понемногу сдавать позиции, но напоследок он решил порадовать горожан отличной погодой.

Что за окном сегодня?

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем канале, сегодня в городе идеальный баланс: не холодно и не слишком жарко.

В Петербурге термометры покажут комфортные +23…+25°, а в Ленинградской области местами припечет до +27°.

На небе будут облака, но солнце сквозь них проглянет не раз. Самое главное — никаких дождей. Ветер почти не ощущается, дует легкий западный бриз. Давление в норме, так что голова болеть не должна.

В четверг станет еще теплее, но есть нюанс

Завтра, в четверг, прогрев продолжится. Ночью будет тепло (+16°), а днем воздух раскалится до +26°. Однако вместе с жарой придут и типичные питерские сюрпризы.

Во второй половине дня местами пройдут короткие ливни, возможны грозы. Из-за высокой влажности может стать душновато — в такие дни +26 ощущаются как все +30.

Ловите момент сегодня! Среда — лучший день на этой неделе для отдыха на природе или прогулки по парку без риска промокнуть.

Дальше погода станет более капризной и влажной. Не забывайте пить больше воды и пользоваться солнцезащитным кремом, даже если на небе облака.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем запомнился июль в Петербурге.