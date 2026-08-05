13 тысяч протоколов за полгода: где петербургские безбилетники попадаются чаще всего

Самые «проблемные» станции — «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино».

За первые полгода 2026-го в петербургских автобусах поймали 13,2 тысячи безбилетников. Проверки идут постоянно: инспекторы заглянули более чем в 650 тысяч салонов, сообщили в комитете по транспорту.

Если хотите проехать спокойно, лучше оплачивайте проезд сразу, особенно на этих маршрутах:

№191, №288 и №121.

Здесь контролёры появляются чаще всего и выписывают больше всего протоколов. Для справки: сейчас в Петербурге почти весь наземный транспорт работает без кондукторов.

Билет нужно прикладывать к валидатору самостоятельно, а оправдание «я не успел» или «забыл» на проверяющих уже давно не действует.

Метро: город честных людей?

В подземке ситуация совсем другая. За полгода метро перевезло 341 миллион человек, а нарушителей нашли всего 253. Это меньше 0,1% от всех пассажиров.

Самые «проблемные» станции — «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино». Там чаще всего пытаются проскочить «паровозиком» или пройти по чужим льготным картам.

Кстати, за подростков-нарушителей отвечают родители — более 100 дел уже ушли в специальные комиссии.

Охота на «пиратов»: рейды на воде

С июля этого года власти всерьёз взялись за тех, кто катается по рекам и каналам. Совместно с прокуратурой чиновники патрулируют акваторию.

Итог за месяц: 9 лодок типа «Афалина» изъяли и отправили на спецстоянку.

Особое внимание уделяют Средней Невке. Там регулярно находят лодки без документов или с нарушениями правил безопасности.

Если вы решили арендовать катер, убедитесь, что у владельца всё в порядке с лицензией, иначе ваша прогулка может закончиться на причале штрафстоянки.

Почему это стало дорого

С 2026 года правила игры стали жестче. Вот главные изменения:

Штрафы выросли. За нарушение правил на воде теперь придётся отдать 5 000 рублей вместо прежних трех. Новые законы. С 2025 года действуют обновленные федеральные правила безопасности на воде. Контроль стал строже, а требований к состоянию катеров — больше. Эвакуация. Теперь судно могут забрать на штрафстоянку так же просто, как автомобиль за неправильную парковку.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа.