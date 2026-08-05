13 тысяч протоколов за полгода: где петербургские безбилетники попадаются чаще всего

За первые полгода 2026-го в петербургских автобусах поймали 13,2 тысячи безбилетников. Проверки идут постоянно: инспекторы заглянули более чем в 650 тысяч салонов, сообщили в комитете по транспорту.
Если хотите проехать спокойно, лучше оплачивайте проезд сразу, особенно на этих маршрутах:
- №191, №288 и №121.
Здесь контролёры появляются чаще всего и выписывают больше всего протоколов. Для справки: сейчас в Петербурге почти весь наземный транспорт работает без кондукторов.
Билет нужно прикладывать к валидатору самостоятельно, а оправдание «я не успел» или «забыл» на проверяющих уже давно не действует.
Метро: город честных людей?
В подземке ситуация совсем другая. За полгода метро перевезло 341 миллион человек, а нарушителей нашли всего 253. Это меньше 0,1% от всех пассажиров.
Самые «проблемные» станции — «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино». Там чаще всего пытаются проскочить «паровозиком» или пройти по чужим льготным картам.
Кстати, за подростков-нарушителей отвечают родители — более 100 дел уже ушли в специальные комиссии.
Охота на «пиратов»: рейды на воде
С июля этого года власти всерьёз взялись за тех, кто катается по рекам и каналам. Совместно с прокуратурой чиновники патрулируют акваторию.
Итог за месяц: 9 лодок типа «Афалина» изъяли и отправили на спецстоянку.
Особое внимание уделяют Средней Невке. Там регулярно находят лодки без документов или с нарушениями правил безопасности.
Если вы решили арендовать катер, убедитесь, что у владельца всё в порядке с лицензией, иначе ваша прогулка может закончиться на причале штрафстоянки.
Почему это стало дорого
С 2026 года правила игры стали жестче. Вот главные изменения:
- Штрафы выросли. За нарушение правил на воде теперь придётся отдать 5 000 рублей вместо прежних трех.
- Новые законы. С 2025 года действуют обновленные федеральные правила безопасности на воде. Контроль стал строже, а требований к состоянию катеров — больше.
- Эвакуация. Теперь судно могут забрать на штрафстоянку так же просто, как автомобиль за неправильную парковку.
Ранее «Городовой» рассказывал, где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа.