Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике

Для длительного сохранения свежести томатов необходимо учитывать ряд важных условий. Один из наиболее эффективных методов был предложен Telegram-каналом «Дачные секреты».
Исключить потерю влаги
Для длительного хранения томатов нужно использовать обычный прозрачный скотч. Небольшие фрагменты скотча следует аккуратно приклеить к плодоножкам. Такая мера направлена на исключение потери влаги, что способствует сохранению свежести и упругости плодов на длительный период.
Правильная ориентация
Важное значение также имеет правильное расположение плодов при хранении. При размещении томатов в холодильнике нужно класть их плодоножками вниз, что снижает испарение влаги. В случае же с полностью созревшими томатами, их следует хранить плодоножками вверх, в темном месте и при комнатной температуре.
Под запретом
Следует избегать хранения томатов в полиэтиленовых пакетах. Это связано с выделением этилена, который ускоряет процесс созревания плодов, поскольку газ не имеет возможности свободно выходить наружу.
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