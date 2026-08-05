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Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике

Опубликовано: 5 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике
Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике
Городовой ру
Как сохранить томаты свежими максимально долго

Для длительного сохранения свежести томатов необходимо учитывать ряд важных условий. Один из наиболее эффективных методов был предложен Telegram-каналом «Дачные секреты».

Исключить потерю влаги

Для длительного хранения томатов нужно использовать обычный прозрачный скотч. Небольшие фрагменты скотча следует аккуратно приклеить к плодоножкам. Такая мера направлена на исключение потери влаги, что способствует сохранению свежести и упругости плодов на длительный период.

Правильная ориентация

Важное значение также имеет правильное расположение плодов при хранении. При размещении томатов в холодильнике нужно класть их плодоножками вниз, что снижает испарение влаги. В случае же с полностью созревшими томатами, их следует хранить плодоножками вверх, в темном месте и при комнатной температуре.

Под запретом

Следует избегать хранения томатов в полиэтиленовых пакетах. Это связано с выделением этилена, который ускоряет процесс созревания плодов, поскольку газ не имеет возможности свободно выходить наружу.

Ранее мы рассказали, можно ли бросать в компост падалицу и ботву.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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