Городовой / Полезное / Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Прогноз сбывается: Петербург ждет пиковый зной и понижение температуры к выходным Новости Петербурга
Смена имен и закрытые двери: в Петербурге объяснили, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей Новости Петербурга
Дорогие чеки и оптовые закупки: как кадровый голод и поставщики меняют рестораны Петербурга Новости Петербурга
Оторванный угол и старые пятна: раритетные «Вечера» Гоголя продают в Петербурге Новости Петербурга
Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой

Опубликовано: 5 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой
Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой
Legion-Media
Рецепт проверен годами — банки стоят отлично, а рассол выпивают до дна. Простой и вкусный способ заготовки на зиму.

Эти огурцы зимой улетают со стола мгновенно. Рассол выпивают до последней капли, сами огурцы остаются плотными и хрустящими, а помидорка в банке добавляет лёгкую кислинку. Секрет — в правильных пропорциях и паре простых приёмов, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты на литровую банку

Огурцы (свежие, плотные) — 600 г, мелкие помидоры — 2 шт., укроп с зонтиком — 1 веточка, лавровый лист — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, чёрный перец горошком — 4 шт., душистый перец — 2 шт.

Рассол (на 0,5 л воды)

Вода — 520 мл, соль — 1 ст.л., сахар — 2 ст.л. Лимонная кислота — 1⁄3 ч.л. на каждую банку перед закаткой.

Как готовить

  1. Сначала огурцы моют с содой — она помогает смыть грязь и шипы, а заодно обеззараживает кожицу.
  2. После — ополаскивают и дают воде стечь.
  3. На дно стерилизованных банок кладут укроп, лаврушку, чеснок и перец. Следом — огурцы, плотно, но без насилия.
  4. И обязательно добавляют пару мелких помидорок: говорят, с ними огурцы получаются особенно вкусными.
  5. Банки заливают крутым кипятком, прикрывают крышками и дают постоять 10 минут — для прогрева.
  6. Потом воду сливают и заливают свежим кипятком уже на 15 минут.
  7. Рассол варят отдельно: вода, соль, сахар. После второго прогрева воду из банок сливают, заливают готовым рассолом и перед закаткой добавляют лимонную кислоту.
  8. Банки переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания.

Советы

  • Помидорка в банке — не просто украшение. Она добавляет лёгкую кислинку, которая делает огурцы ароматнее. Берите мелкие томаты — они удобнее помещаются.
  • Укроп лучше брать зонтиками — так аромат получается самым насыщенным.
  • Лимонная кислота вместо уксуса делает рассол мягче и без резкого запаха.
  • Сода при мытье помогает убрать грязь и шипы, а заодно обеззараживает поверхность.
  • Сахар нужен не только для сладости — он балансирует соль, чтобы огурцы были в меру сладкими.
  • И если огурцы не с грядки, перед засолкой их лучше замочить в холодной воде на пару часов, чтобы они стали плотнее и хрустели.

Личный опыт

Попробовала закрыть огурцы с помидоркой, и они стали фаворитами в семье. Даже те, кто не любит соленья, просят добавки. Теперь всегда добавляю помидорку в каждую банку — это маленький секрет, который делает огурцы особенными.

Вывод

Огурцы с помидоркой и лимонной кислотой получаются хрустящими, ароматными и хранятся в квартире без проблем. Главное — правильные пропорции, двухэтапная заливка и обязательное укутывание.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусную подливу для котлет.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью