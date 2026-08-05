Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой

Эти огурцы зимой улетают со стола мгновенно. Рассол выпивают до последней капли, сами огурцы остаются плотными и хрустящими, а помидорка в банке добавляет лёгкую кислинку. Секрет — в правильных пропорциях и паре простых приёмов, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.
Ингредиенты на литровую банку
Огурцы (свежие, плотные) — 600 г, мелкие помидоры — 2 шт., укроп с зонтиком — 1 веточка, лавровый лист — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, чёрный перец горошком — 4 шт., душистый перец — 2 шт.
Рассол (на 0,5 л воды)
Вода — 520 мл, соль — 1 ст.л., сахар — 2 ст.л. Лимонная кислота — 1⁄3 ч.л. на каждую банку перед закаткой.
Как готовить
- Сначала огурцы моют с содой — она помогает смыть грязь и шипы, а заодно обеззараживает кожицу.
- После — ополаскивают и дают воде стечь.
- На дно стерилизованных банок кладут укроп, лаврушку, чеснок и перец. Следом — огурцы, плотно, но без насилия.
- И обязательно добавляют пару мелких помидорок: говорят, с ними огурцы получаются особенно вкусными.
- Банки заливают крутым кипятком, прикрывают крышками и дают постоять 10 минут — для прогрева.
- Потом воду сливают и заливают свежим кипятком уже на 15 минут.
- Рассол варят отдельно: вода, соль, сахар. После второго прогрева воду из банок сливают, заливают готовым рассолом и перед закаткой добавляют лимонную кислоту.
- Банки переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания.
Советы
- Помидорка в банке — не просто украшение. Она добавляет лёгкую кислинку, которая делает огурцы ароматнее. Берите мелкие томаты — они удобнее помещаются.
- Укроп лучше брать зонтиками — так аромат получается самым насыщенным.
- Лимонная кислота вместо уксуса делает рассол мягче и без резкого запаха.
- Сода при мытье помогает убрать грязь и шипы, а заодно обеззараживает поверхность.
- Сахар нужен не только для сладости — он балансирует соль, чтобы огурцы были в меру сладкими.
- И если огурцы не с грядки, перед засолкой их лучше замочить в холодной воде на пару часов, чтобы они стали плотнее и хрустели.
Личный опыт
Попробовала закрыть огурцы с помидоркой, и они стали фаворитами в семье. Даже те, кто не любит соленья, просят добавки. Теперь всегда добавляю помидорку в каждую банку — это маленький секрет, который делает огурцы особенными.
Вывод
Огурцы с помидоркой и лимонной кислотой получаются хрустящими, ароматными и хранятся в квартире без проблем. Главное — правильные пропорции, двухэтапная заливка и обязательное укутывание.
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