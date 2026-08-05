Подкормка перца в августе: чем удобрять для созревания и крупных плодов

Чем поддержать перец, чтобы плоды были сладкими и плотными

Август — горячая пора для огородников: овощи массово наливаются, и перец не исключение. В это время в плодах копится сахар и витамины, а растению нужны особые элементы, чтобы раскрыть весь потенциал сорта.

Агроном Ксения Давыдова рассказала, какие подкормки реально работают и как их грамотно применить.

Чего перцу не хватает в конце лета

В августе растению важнее всего фосфор и калий: они отвечают за сладость, плотность стенок и устойчивость к болезням. Признаки дефицита подскажут, когда пора действовать:

нехватка калия — жёлтая кайма по краю листа, мелкие и несладкие плоды;

дефицит фосфора — фиолетовый оттенок снизу листа, слабые завязи;

недостаток кальция и магния — деформация молодых листьев и тёмные пятна на верхушках плодов.

Азот в августе лучше исключить: он провоцирует рост зелёной массы в ущерб созреванию.

Чем и когда подкормить: простые рабочие варианты

Есть проверенные составы, которые легко приготовить на даче:

смесь сульфата калия и суперфосфата (предварительно растворить в горячей воде) — по 1–2 л под куст, дважды с интервалом 10–14 дней;

монофосфат калия — подходит и для полива, и для опрыскивания;

древесная зола — стакан на 10 л воды;

настой крапивы (разбавить 1:10) или банановой кожуры — как мягкая органика;

внекорневая подкормка с борной кислотой — поможет при стрессе и похолодании.

Сроки такие: первая подкормка — в начале августа, вторая — в середине, за 2–3 недели до уборки — только калий. Вносить только по влажной почве, утром или вечером.

Вывод

Правильные августовские подкормки делают перец слаще, плотнее и устойчивее к болезням. Главное — не перекормить азотом и соблюдать сроки. Так можно заметно улучшить и качество, и лёжкость урожая.

Личный опыт автора

В прошлом году пропустила первую подкормку — перцы получились водянистыми. В этом строго держу график: зола в начале месяца, потом монофосфат. Ещё попробовала опрыскивание с бором — плоды стали ровнее, без пятен. Теперь август для меня — время точечной поддержки, а не обильных поливов.

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