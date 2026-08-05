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Начало конца: 4 фразы-сигнала о том, что мужчина вас разлюбил – проверьте свою половинку

Опубликовано: 5 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Начало конца: 4 фразы-сигнала о том, что мужчина вас разлюбил – проверьте свою половинку
Начало конца: 4 фразы-сигнала о том, что мужчина вас разлюбил – проверьте свою половинку
Городовой ру
Тревожные звоночки в отношениях

Не все отношения обречены на вечное существование. Многие пары сталкиваются с расставанием. Однако далеко не каждый мужчина готов прямо заявить своей спутнице о таком решении.

Существует ряд признаков, свидетельствующих о наличии проблем в отношениях. Некоторые фразы могут прямо указывать на охлаждение чувств партнера.

"Это твои проблемы, а не мои"

В здоровых отношениях партнеры стремятся поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Появление такой фразы может сигнализировать о начале конца.

"Найди другого, если что-то не устраивает"

Предложение партнера найти другого человека является тревожным знаком. Вероятно, он уже принял решение о расставании и не испытывает к вам прежних чувств.

"Делай, как хочешь"

Эта фраза указывает на отстраненность. Партнер начинает дистанцироваться, становится замкнутым и менее общительным, отмечают авторы life.ru.

"Извини, но я занят"

Человек всегда найдет время для того, что ему действительно важно. Если слова не подкрепляются действиями, значит вы зря тратите на такого мужчину время.

Ранее мы рассказали, как стать любимцем Фортуны.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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