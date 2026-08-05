Начало конца: 4 фразы-сигнала о том, что мужчина вас разлюбил – проверьте свою половинку

Не все отношения обречены на вечное существование. Многие пары сталкиваются с расставанием. Однако далеко не каждый мужчина готов прямо заявить своей спутнице о таком решении.
Существует ряд признаков, свидетельствующих о наличии проблем в отношениях. Некоторые фразы могут прямо указывать на охлаждение чувств партнера.
"Это твои проблемы, а не мои"
В здоровых отношениях партнеры стремятся поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Появление такой фразы может сигнализировать о начале конца.
"Найди другого, если что-то не устраивает"
Предложение партнера найти другого человека является тревожным знаком. Вероятно, он уже принял решение о расставании и не испытывает к вам прежних чувств.
"Делай, как хочешь"
Эта фраза указывает на отстраненность. Партнер начинает дистанцироваться, становится замкнутым и менее общительным, отмечают авторы life.ru.
"Извини, но я занят"
Человек всегда найдет время для того, что ему действительно важно. Если слова не подкрепляются действиями, значит вы зря тратите на такого мужчину время.
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