Как стать любимцем Фортуны: мудрый Хайям дал ответ на этот вечный вопрос – актуально даже спустя 1000 лет

Мудрость сквозь века

Омар Хайям оставил потомкам не только выдающиеся поэтические произведения, но и глубокие философские размышления о сущности бытия и его смысле. Мудрость этого поэта сохраняет свою актуальность на протяжении тысячелетий, а его взгляды на судьбу, испытания и счастье продолжают служить источником важных озарений для многих. В одном из своих четверостиший мыслитель сумел лаконично изложить принцип достижения счастья.

Мне свят веселый смех иль пьяная истома, Другая вера мне иль ересь незнакома. Я спрашивал судьбу: «Кого же любишь ты?» Она в ответ: «Сердца, где радость вечно дома».

В этих строках поэт раскрывает простой, но важный секрет счастья. Фортуна благоволит лишь тем, чьи сердца преисполнены радости. Она не выбирает угрюмых, озлобленных или постоянно сетующих на жизнь людей. Напротив, удача сопутствует тем, кто способен наслаждаться настоящим моментом, ценить каждое мгновение радости и находить свет даже в самых сложных обстоятельствах.

Когда человек испытывает внутреннюю легкость и радость, не страшится трудностей и ведет насыщенную жизнь, это способствует счастью.

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