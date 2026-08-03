Городовой / Полезное / 0,5 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Волосы засияют и омолодятся: мойте их с этим копеечным аптечным средством — больше никакой седины Новости Петербурга
Маршрут построен: Петербург узаконит уличный арт в первом официальном путеводителе Новости Петербурга
Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список Полезное
С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну Новости Петербурга
Как стать любимцем Фортуны: мудрый Хайям дал ответ на этот вечный вопрос – актуально даже спустя 1000 лет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

0,5 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте

Опубликовано: 3 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
0,5 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте
0,5 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте
Legion-Media
Соль, стиральный порошок и лимонная кислота возвращают ванне белизну за 20 минут. 

Со временем даже самая качественная ванна теряет первозданный вид. Мыльный налёт, известковый камень и ржавые потёки появляются независимо от того, насколько тщательно вы ухаживаете за сантехникой. Дорогие чистящие средства не всегда справляются, а их агрессивный состав часто портит поверхность. Есть простой и дешёвый способ, который возвращает ванне сияние без лишних усилий, делится опытная хозяйка Марина Жукова.

Что понадобится и как приготовить

Чтобы приготовить эту чистящую смесь, даже не придётся бежать в магазин — всё и так лежит на полках: полстакана соли, стакан обычного порошка для ручной стирки и два десятка граммов лимонной кислоты. Смешиваешь — и получается состав, который справляется с грязью не хуже дорогих средств.

Готовую смесь удобно хранить в обычной банке с крышкой, а если проделать в крышке несколько дырочек, получится почти как магазинная присыпка — удобно сыпать, не проливая мимо.

Как применить

Пошаговые действия:

  1. Ванну слегка смачивают тёплой водой и равномерно распределяют смесь по стенкам. Особое внимание уделяют местам с налётом и ржавчиной.
  2. Состав оставляют на 15–20 минут, чтобы активные компоненты размягчили загрязнения.
  3. Затем стенки проходят губкой или мягкой щёткой и смывают всё водой.

Почему это работает

Соль и лимонная кислота действуют как мягкий абразив и растворитель: они размягчают известковый налёт и удаляют ржавые потёки, не царапая поверхность. Стиральный порошок отбеливает и очищает эмаль, возвращая ей прежнюю белизну. В отличие от агрессивных средств, этот состав не повреждает покрытие и не оставляет резкого запаха.

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала этот метод, моя ванна уже начала желтеть, и я думала, что без дорогой химии не обойтись. Смесь из соли, порошка и лимонной кислоты меня удивила — через 20 минут налёт легко отошёл, а поверхность засияла, как после профессиональной чистки. Этот рецепт применяю раз в месяц.

Вывод

Соль, стиральный порошок и лимонная кислота — доступные ингредиенты, которые превращают загрязнённую ванну в белоснежную за 20 минут. Метод безопасен, дёшев и не требует специальных навыков.

Ранее мы рассказывали, как делать надёжную пропитку для дерева из трёх доступных ингредиентов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью