Только зря занимают место в чемодане: какие вещи не стоит брать для отдыха на море - список

Перед отдыхом на море важно с большой ответственностью подойти к сбору чемодана. Обычно туристы берут с собой столько вещей, что багаж приходится тащить изо всех сил.

Так поступал и автор дзен-канала “Зоркий”. Позже он понял, какие вещи точно не стоит брать с собой в отпуск.

Большое количество одежды

Туристы берут с собой десятки футболок, много рубашек и шорт, кофты, но позже оказывается, что они ходят по улице и по пляжу примерно в одном и том же. Значительная часть одежды так и остается лежать в чемодане. Проще постирать вещи, чем брать их с собой.

Огромная аптечка

Здесь россияне также берут все, что видят дома, из-за чего значительная часть медикаментов вообще не используется. Лучше взять с собой самое необходимое, а остальное приобрести на месте, если все-таки что-то понадобится.

Надувные матрасы и круги

Даже в сдутом виде они занимают много места, но практика показывает, что на море такие товары можно купить по привлекательным ценам. Поверьте, что за багаж в аэропорту вы заплатите больше.

Полотенца для каждого человека

“Когда-то и мы возили большие махровые полотенца из дома. Потом поняли, что они занимают удивительно много места. Особенно если едут три человека. Если вы остановились в гостинице, гостевом доме или санатории, полотенца почти всегда уже есть. Во многих местах выдают даже отдельные пляжные”, - сообщил блогер.

Личный опыт

В любой отпуск я беру минимальное количество одежды, особенно это касается пляжного отдыха. Иногда даже путешествую с рюкзаком.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие места в поезде лучше обходить стороной.

