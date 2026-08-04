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Волосы засияют и омолодятся: мойте их с этим копеечным аптечным средством — больше никакой седины

Опубликовано: 4 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
Волосы засияют и омолодятся: мойте их с этим копеечным аптечным средством — больше никакой седины
Волосы засияют и омолодятся: мойте их с этим копеечным аптечным средством — больше никакой седины
Городовой ру
Эксперт рассказал, как ухаживать за волосами

Привлекательные и здоровые волосы являются неотъемлемым атрибутом женской красоты. Однако со временем происходит ослабление волосяных фолликулов, появление седины и участков облысения. В стремлении восстановить красоту женщины активно используют разнообразные косметические продукты.

Эксперт в сфере индустрии красоты, Людмила Сизова, назвала метод восстановления структуры волос, придания им блеска и здоровья с использованием доступного средства.

Почему появляются проблемы с волосами

По словам эксперта, основная причина проблем с волосами заключается в дефиците йода.

С возрастом происходит вымывание йода из организма, и восполнить его до прежнего уровня становится сложно.

Что делать?

Эксперт рекомендует увеличить потребление продуктов, богатых йодом, таких как рыба, ламинария, кальмары и другие морепродукты.

Помимо питания, йод может быть применён и наружно. Сизова советует регулярно ополаскивать волосы раствором йода. Для его приготовления нужно добавить 5 капель препарата на один литр воды. Полученным раствором необходимо ополаскивать волосы после применения шампуня.

Как это работает

Йод способствует улучшению структуры волос, укреплению волосяных фолликулов, стимулирует рост и предотвращает появление седины.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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