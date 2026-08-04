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Разгромили и усилили: «Зенит» отгрузил «Оренбургу» три мяча и отдал своего чемпиона

Опубликовано: 4 августа 2026 01:09
 Проверено редакцией
Разгромили и усилили: «Зенит» отгрузил «Оренбургу» три мяча и отдал своего чемпиона
Разгромили и усилили: «Зенит» отгрузил «Оренбургу» три мяча и отдал своего чемпиона
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Васильеву 22 года, и он уже играл в «Оренбурге».

Васильев возвращается в «Оренбург»

Дмитрий Васильев снова меняет прописку. 22-летний полузащитник, который вырос в системе «Зенита», переходит в «Оренбург». Для него это место знакомое — он уже играл там в аренде пару лет назад.

В Петербурге Дима собрал кучу трофеев, включая золото чемпионата и Кубок, но на поле выходил не так часто, как хотелось бы.

В прошлом сезоне он неплохо показал себя в «Сочи», забив три мяча. Теперь парень едет за игровой практикой в команду, где его уже знают и ждут.

«Зенит» катком прошелся по «Оренбургу»

Пока Васильев пакует чемоданы, его теперь уже бывший клуб съездил в Оренбург и не оставил от местной команды камня на камне. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Главный герой встречи — Максим Глушенков. Он забил все три гола в матче. Причем сделал это красиво и уверенно: первый мяч влетел уже на 6-й минуте, а во втором тайме он за короткий отрезок добил соперника.

Мощный старт чемпиона

«Зенит» начал этот сезон просто пугающе хорошо. В первом туре они разгромили новичков из «Акрона» (5:0), теперь — уверенные 3:0. Итого: две игры, восемь забитых мячей и ноль пропущенных.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» нашел замену Барриосу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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