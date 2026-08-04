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Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

Опубликовано: 4 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше
Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше
Городовой ру
Секрет быстрой варки свеклы

Многие хозяйки избегают блюд из свеклы только потому, что этот корнеплод требует долгого приготовления. Однако процесс можно значительно ускорить, не жертвуя качеством и вкусом, пишет news102.

Как сахар ускоряет варку

Добавьте в кастрюлю с водой одну столовую ложку сахара перед тем, как опустить свеклу. Этот простой прием сокращает время приготовления почти втрое — корнеплод будет готов менее чем за час. Сахар работает как природный катализатор: он повышает температуру кипения воды и ускоряет проникновение тепла в плотную структуру овоща.

Дополнительные хитрости

Чтобы улучшить результат, используйте эти приемы:

  1. Закладывайте свеклу только в кипящую воду, а не в холодную
  2. Не солите воду в начале варки — соль делает кожицу жесткой и замедляет процесс
  3. После готовности сразу погрузите свеклу в ледяную воду на 5–10 минут — кожица снимется легко, как чулок
  4. Варите корнеплоды с сахаром для салатов, закусок и гарниров — вкус становится ярче и насыщеннее

Вывод

Сахар при варке свеклы — простой и действенный способ сэкономить время и улучшить вкус готового блюда. Применяйте этот метод, и корнеплод будет готов менее чем за час без потери сочности и сладости.

Личный опыт

Раньше автор «Городового» Алина Владимирова варила свеклу по полтора часа и считала это неизбежным. Попробовала ложку сахара в воде — результат поразил: свекла сварилась за 40 минут, а вкус стал насыщеннее и слаще.

Ранее мы рассказывали, почему в тесто для блинов нельзя добавлять сахар.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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