Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Как правильно готовить кальмаров: правила разморозки и точное время варки - мясо нежнее масла

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Вы всегда варили свёклу неправильно: И она теряла цвет и вкус - 4 хитрости

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Детский шоколад был приторной жижей — вот где я нашел настоящий вкус какао: терпкий, без сахара и с шапкой из зефира

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