Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

Многие хозяйки избегают блюд из свеклы только потому, что этот корнеплод требует долгого приготовления. Однако процесс можно значительно ускорить, не жертвуя качеством и вкусом, пишет news102.
Как сахар ускоряет варку
Добавьте в кастрюлю с водой одну столовую ложку сахара перед тем, как опустить свеклу. Этот простой прием сокращает время приготовления почти втрое — корнеплод будет готов менее чем за час. Сахар работает как природный катализатор: он повышает температуру кипения воды и ускоряет проникновение тепла в плотную структуру овоща.
Дополнительные хитрости
Чтобы улучшить результат, используйте эти приемы:
- Закладывайте свеклу только в кипящую воду, а не в холодную
- Не солите воду в начале варки — соль делает кожицу жесткой и замедляет процесс
- После готовности сразу погрузите свеклу в ледяную воду на 5–10 минут — кожица снимется легко, как чулок
- Варите корнеплоды с сахаром для салатов, закусок и гарниров — вкус становится ярче и насыщеннее
Вывод
Сахар при варке свеклы — простой и действенный способ сэкономить время и улучшить вкус готового блюда. Применяйте этот метод, и корнеплод будет готов менее чем за час без потери сочности и сладости.
Личный опыт
Раньше автор «Городового» Алина Владимирова варила свеклу по полтора часа и считала это неизбежным. Попробовала ложку сахара в воде — результат поразил: свекла сварилась за 40 минут, а вкус стал насыщеннее и слаще.
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