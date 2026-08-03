Маршрут построен: Петербург узаконит уличный арт в первом официальном путеводителе

Путеводитель станет частью проекта "Новая туристская география".

Петербург — это не только Эрмитаж, дворцы и пышки.

Город вовсю старается стать модным и современным, чтобы привлекать молодежь и тех, кто уже видел все классические достопримечательности.

В 2027 году в Петербурге выпустят первый официальный гид по объектам паблик-арта, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на главу городского комитета по развитию туризма Евгения Панкевича.

Это всё то современное искусство, которое находится прямо на улицах: крутые муралы, необычные скульптуры и инсталляции.

Зачем это нужно? Власти города поняли: туристам мало просто смотреть на памятники царям. Современные арт-объекты заставляют людей гулять по новым районам.

Логика простая: человек приедет посмотреть на модный мурал, а по пути всё равно заглянет в музей или кафе. Так город живет и зарабатывает круглый год.

Сказки в подземке: дерзкий эксперимент

Самое необычное происходит сейчас в питерском метро. Руководство подземки, которое всегда было довольно строгим, решило разрешить стрит-арт. Но никакого вандализма — всё официально и красиво.

Проект называется «Рисуем народные сказки в метро». Его суть в том, чтобы показать: наши традиции и молодежная уличная культура отлично ладят друг с другом.

Что важно знать о проекте:

Никаких роботов. Одно из главных условий — запрет на использование нейросетей. Все эскизы рисовали люди «от руки».

Одно из главных условий — запрет на использование нейросетей. Все эскизы рисовали люди «от руки». География. В конкурсе участвовала вся страна — от местных художников до ребят из Сибири.

В конкурсе участвовала вся страна — от местных художников до ребят из Сибири. Результат. Выбрали 7 лучших работ, которые превратят вагоны в настоящие картины.

Где искать? Ловите сказочные поезда на синей ветке (Московско-Петроградская линия). Художники берутся за баллончики с краской уже в августе.

Петербург перестает быть просто «музеем под открытым небом». Он становится живым пространством, где рядом с классикой соседствуют граффити и современный арт.

Теперь в город можно ехать не только за историей, но и за вдохновением от того, что происходит здесь и сейчас.

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