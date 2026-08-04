Народные приметы на 4 августа: что нельзя делать в день Марии

В день Марии Магдалины: собирают ягоды, умываются росой, наводят порядок в доме. Приметы предсказывают осень и урожай.

4 августа в народном календаре — день Марии Ягодницы, или Сладостницы. В православной традиции в эту дату чтят память равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых преданных учениц Христа. Этот день пропитан заботой о себе и природе: время ягодных заготовок, утренней росы и лёгких домашних хлопот. Словно сама Мария Магдалина напоминала: забота о теле и доме — тоже часть духовной жизни, если делать её с душой и в гармонии с сезоном, пишет "Аргументы и Факты".

Традиции дня

Ягоды уже налились соком, и хозяйки спешили в лес за заготовками на зиму. Утренняя роса в этот день считалась драгоценной — её собирали в серебряную посуду и умывались, веря, что она сохраняет молодость и красоту. И не только ягоды: день считался удачным для стрижки и ухода за собой — словно сама природа помогала оставаться свежими и ухоженными. Всё в этот день напоминало: забота о себе — такое же важное дело, как и забота о доме.

Чего нельзя делать

Старались избегать всего, что могло нарушить покой: ссоры притягивали неудачи, а открытые двери ночью открывали путь нечисти. День советовали проводить спокойно — не перегружая работой и не беря в руки иглу, прялку или нож, чтобы не навлечь ссору. В долг не давали и не брали — чтобы не расстроить финансовое благополучие. Битую посуду не хранили — верили, что она приносит несчастье. Хлеб не выбрасывали и напитки не оставляли недопитыми — это считалось путём к бедности. Даже свист в доме был под запретом, чтобы не спугнуть удачу и достаток.

Всё это — не просто суеверия, а правила сохранения гармонии и благополучия.

Приметы погоды

Погода на Онуфрия рассказывала о том, каким будет предстоящий сезон:

Если утро начиналось с тумана — осень готовилась быть сырой.

Ливень предупреждал о скором похолодании, а обильная роса сулила удачу льну и овощам.

Гром воспринимался как добрый знак — считалось, что он очищает поля от вредителей.

Ласточки, летающие низко над землёй, предвещали перемены, а густой туман обещал тёплый день.

Волнообразные облака, в свою очередь, сигналили о приближающейся грозе.

Все эти приметы складывались в единую картину, подсказывая, чего ждать в ближайшие месяцы.

Вывод

Этот день, когда природа щедра на дары, а народная мудрость учит заботиться о себе и доме. Сбор ягод, утренняя роса и добрые дела — основа этого дня. Приметы помогают предсказать погоду, а запреты напоминают о важности гармонии в семье и с собой.

Ранее мы рассказывали о приметах в день памяти Онуфрия Молчаливого.