С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну

Август и сентябрь — золотое время для ягодных кустарников. В средней полосе они отлично приживаются до холодов.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала ""Городовому", что делать в саду в конце лета и осенью.
Что именно можно смело сажать:
- Малина и ежевика. Сажайте их так же, как землянику — они любят свет и хороший полив.
- Смородина и крыжовник. Эти ребята вообще отлично зимуют, если посадить их сейчас.
- Жимолость и голубика. Жимолость просыпается очень рано весной, поэтому осенняя посадка для неё даже лучше.
"Также сейчас уже можно будет сажать пионы, ирисы. Конечно, сентябрь, конец сентября-октября — это лук, чеснок у нас под зиму сажаются", - говорит эксперт.
Главный запрет: деревья не трогаем
Многие совершают ошибку, покупая и высаживая саженцы яблонь или груш осенью. Запомните: в средней полосе деревья (особенно вишню, сливу, абрикос) лучше сажать весной.
"Оптимальная посадка всё-таки весной. Поэтому, если на распродажах что-то приобретается, то сажаем весной, а с осени прикапываем", - советует агроном.
Пусть перезимует так, а весной пересадите по всем правилам. Осенние саженцы часто не успевают прижиться и просто вымерзают.
Как правильно сажать кустарники
Принцип простой и одинаковый почти для всех кустов:
- Готовим яму. Земля должна быть рыхлой.
- Добавляем еду. Обязательно внесите органику (компост, перегной). Из минеральных удобрений выбирайте «осенние» — там нет азота, но много калия и фосфора.
- Полив. Сначала пролейте яму, посадите куст, засыпьте землей и снова полейте.
- Мульча. Сверху насыпьте солому, опилки или торф. Это сохранит влагу и защитит молодые корни от первых заморозков.
- Контроль. Поливайте саженец регулярно, пока он явно не «схватится» за почву.
Ранее «Городовой» рассказывал про посадку земляники в конце лета.