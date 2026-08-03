С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну

Деревья могут не успеть прижиться до холодов.

Август и сентябрь — золотое время для ягодных кустарников. В средней полосе они отлично приживаются до холодов.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала ""Городовому", что делать в саду в конце лета и осенью.

Что именно можно смело сажать:

Малина и ежевика. Сажайте их так же, как землянику — они любят свет и хороший полив.

Сажайте их так же, как землянику — они любят свет и хороший полив. Смородина и крыжовник. Эти ребята вообще отлично зимуют, если посадить их сейчас.

Эти ребята вообще отлично зимуют, если посадить их сейчас. Жимолость и голубика. Жимолость просыпается очень рано весной, поэтому осенняя посадка для неё даже лучше.

"Также сейчас уже можно будет сажать пионы, ирисы. Конечно, сентябрь, конец сентября-октября — это лук, чеснок у нас под зиму сажаются", - говорит эксперт.

Главный запрет: деревья не трогаем

Многие совершают ошибку, покупая и высаживая саженцы яблонь или груш осенью. Запомните: в средней полосе деревья (особенно вишню, сливу, абрикос) лучше сажать весной.

"Оптимальная посадка всё-таки весной. Поэтому, если на распродажах что-то приобретается, то сажаем весной, а с осени прикапываем", - советует агроном.

Пусть перезимует так, а весной пересадите по всем правилам. Осенние саженцы часто не успевают прижиться и просто вымерзают.

Как правильно сажать кустарники

Принцип простой и одинаковый почти для всех кустов:

Готовим яму. Земля должна быть рыхлой. Добавляем еду. Обязательно внесите органику (компост, перегной). Из минеральных удобрений выбирайте «осенние» — там нет азота, но много калия и фосфора. Полив. Сначала пролейте яму, посадите куст, засыпьте землей и снова полейте. Мульча. Сверху насыпьте солому, опилки или торф. Это сохранит влагу и защитит молодые корни от первых заморозков. Контроль. Поливайте саженец регулярно, пока он явно не «схватится» за почву.

Ранее «Городовой» рассказывал про посадку земляники в конце лета.