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С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну

Опубликовано: 3 августа 2026 21:17
 Проверено редакцией
С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну
С жимолостью и чесноком, но без деревьев: когда лучше засадить сад и почему деревья лучше оставить на весну
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Деревья могут не успеть прижиться до холодов.

Август и сентябрь — золотое время для ягодных кустарников. В средней полосе они отлично приживаются до холодов.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала ""Городовому", что делать в саду в конце лета и осенью.

Что именно можно смело сажать:

  • Малина и ежевика. Сажайте их так же, как землянику — они любят свет и хороший полив.
  • Смородина и крыжовник. Эти ребята вообще отлично зимуют, если посадить их сейчас.
  • Жимолость и голубика. Жимолость просыпается очень рано весной, поэтому осенняя посадка для неё даже лучше.

"Также сейчас уже можно будет сажать пионы, ирисы. Конечно, сентябрь, конец сентября-октября — это лук, чеснок у нас под зиму сажаются", - говорит эксперт.

Главный запрет: деревья не трогаем

Многие совершают ошибку, покупая и высаживая саженцы яблонь или груш осенью. Запомните: в средней полосе деревья (особенно вишню, сливу, абрикос) лучше сажать весной.

"Оптимальная посадка всё-таки весной. Поэтому, если на распродажах что-то приобретается, то сажаем весной, а с осени прикапываем", - советует агроном.

Пусть перезимует так, а весной пересадите по всем правилам. Осенние саженцы часто не успевают прижиться и просто вымерзают.

Как правильно сажать кустарники

Принцип простой и одинаковый почти для всех кустов:

  1. Готовим яму. Земля должна быть рыхлой.
  2. Добавляем еду. Обязательно внесите органику (компост, перегной). Из минеральных удобрений выбирайте «осенние» — там нет азота, но много калия и фосфора.
  3. Полив. Сначала пролейте яму, посадите куст, засыпьте землей и снова полейте.
  4. Мульча. Сверху насыпьте солому, опилки или торф. Это сохранит влагу и защитит молодые корни от первых заморозков.
  5. Контроль. Поливайте саженец регулярно, пока он явно не «схватится» за почву.

Ранее «Городовой» рассказывал про посадку земляники в конце лета.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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