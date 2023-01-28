Советы эксперта

Даже старым загрязнениям не жить.
Сочные плоды будет некуда складывать.
Последствия будут катастрофическими.
Крепкий сон обеспечен.
Большинство допускает одну и ту же ошибку.
Срезать верх не придется.
Не раскрывайте тайну гостям, даже если будут предлагать деньги.
Отказывать себе в пище не придется.
Хитрость сработает и с натуральной, и с синтетической оболочкой.
Известный повар поделился секретом.
Шеф-повара делают только так.
Дурная привычка может стоить здоровья.
Давно пора забыть и не повторять.
Отключите их — и не придется без конца заряжать смартфон.
Остальные нужно готовить.
Для зубов они полезны лишь в одном случае.
Не попадите впросак.
Блюдо можно есть только избранным.
Эксперт рассказал о неожиданной пользе продукта.
Безопасный и действенный метод.