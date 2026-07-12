Одинокий дом, окруженный со всех сторон океаном - кто в нем живет: сюда не добраться обычному человеку

Необычный дом в Исландии, который окутан легендами

На территории Исландии находится уникальный дом, который со всех сторон окружен океаном. Рядом с ним нет дорог, забора, магазинов и прочих вещей, которые стали для нас привычными. Кто живет в этом доме? Почему он находится именно здесь? Канал “Путешествия с фотокамерой смог ответить на эти вопросы.

Где находится

Остров, на котором расположен одинокий дом, называется Эдлидаэй. Он находится в южной части побережья Исландии, в архипелаге Вестманнаэйяр. Этот остров появился благодаря извержениям вулканов. До города Хеймаэй отсюда - 12 км по воде.

Легенды

Существует миф, согласно которому, этот дом был подарен певице Бьорк исландским правительством. На самом деле речь идет о другом острове, который находится в заливе Брейдафьордюр. Одинокий дом не имеет к этому никакого отношения.

Также существовали легенды, что дом построил миллиардер, который готовился к концу света, зомби-апокалипсису. Они тоже не имеют ничего общего с реальностью.

Как тут возник дом на самом деле

В 1953 году на территории острова была построена хижина, которая выполняла роль охотничьего домика. На Эдлидаэйе водятся тысячи тупиков - птиц с оранжевыми клювами. Для местных охота на этих пернатых сравнима с походом в лес за грибами у россиян. Эта традиция передается из поколения в поколение.

Что внутри дома

В доме нет электричества, водопровода и канализации. Воду принято добывать после дождя, готовить можно на печи, а в качестве света использовать газовые лампы.

Там очень уютно, чисто. В углу дома стоит очаг, вокруг него диван, стулья и длинный деревянный стол. В доме даже имеется настоящая сауна, которая работает на дождевой воде.

Как туда попасть

“Остров имеет охранный статус и фактически находится в распоряжении того самого охотничьего общества. Высадка — только с разрешения, и даже с ним нужен опытный местный капитан: подойти к скалам непросто, а дальше начинается самое интересное. Подняться наверх можно лишь в одном месте, с восточной стороны, по крутой тропе, где местами приходится карабкаться с верёвочной страховкой”, - сообщил источник.

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