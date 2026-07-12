На севере Петербурга введут ограничения движения почти на 4 года

В Калининском районе Петербурга грядут масштабные изменения на дорогах: из‑за стройки движение ограничат почти на три с половиной года. Такие сроки звучат внушительно, и автомобилистам точно стоит к этому подготовиться.
Ситуация затронет сразу несколько важных городских артерий, так что привычные маршруты могут заметно усложниться.
Где именно закроют проезд
Перекрытие коснётся ключевых участков в районе станции метро «Гражданский проспект». По данным ГАТИ, основной удар придётся на проспект Луначарского — тут будет непросто проехать сразу по двум отрезкам:
- от Гражданского проспекта до улицы Черкасова;
- от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.
Почему ограничения такие долгие
Столь продолжительный срок связан с масштабным строительством инженерных сетей — это не мелкий ремонт, а серьёзная инфраструктурная работа. Именно поэтому меры будут действовать до 26 февраля 2029 года. Такое перекрытие уже называют одним из самых затяжных в городе в 2026 году. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).
Практические советы водителям
Чтобы не терять время в пробках, стоит заранее продумать альтернативы:
- использовать навигаторы с учётом актуальных перекрытий;
- закладывать на дорогу больше времени;
- рассмотреть объездные маршруты через соседние улицы.
Ограничения в Калининском районе — это надолго, и к ним лучше адаптироваться сразу, а не надеяться на скорое снятие перекрытий. Планирование маршрутов и гибкость помогут избежать лишних стрессов и опозданий.
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