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На севере Петербурга введут ограничения движения почти на 4 года

Опубликовано: 12 июля 2026 15:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
На севере Петербурга введут ограничения движения почти на 4 года
фото legion-media
Адреса и схемы объезда

В Калининском районе Петербурга грядут масштабные изменения на дорогах: из‑за стройки движение ограничат почти на три с половиной года. Такие сроки звучат внушительно, и автомобилистам точно стоит к этому подготовиться.

Ситуация затронет сразу несколько важных городских артерий, так что привычные маршруты могут заметно усложниться.

Где именно закроют проезд

Перекрытие коснётся ключевых участков в районе станции метро «Гражданский проспект». По данным ГАТИ, основной удар придётся на проспект Луначарского — тут будет непросто проехать сразу по двум отрезкам:

  • от Гражданского проспекта до улицы Черкасова;
  • от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

Почему ограничения такие долгие

Столь продолжительный срок связан с масштабным строительством инженерных сетей — это не мелкий ремонт, а серьёзная инфраструктурная работа. Именно поэтому меры будут действовать до 26 февраля 2029 года. Такое перекрытие уже называют одним из самых затяжных в городе в 2026 году. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Практические советы водителям

Чтобы не терять время в пробках, стоит заранее продумать альтернативы:

  • использовать навигаторы с учётом актуальных перекрытий;
  • закладывать на дорогу больше времени;
  • рассмотреть объездные маршруты через соседние улицы.

Ограничения в Калининском районе — это надолго, и к ним лучше адаптироваться сразу, а не надеяться на скорое снятие перекрытий. Планирование маршрутов и гибкость помогут избежать лишних стрессов и опозданий.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге продолжают осушать гигантские лужи.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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