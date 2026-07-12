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«Катастрофа отменяется»: в Петербурге продолжают осушать гигантские лужи

Опубликовано: 12 июля 2026 12:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Катастрофа отменяется»: в Петербурге продолжают осушать гигантские лужи
фото legion-media
Коммунальщики докладывают — «катастрофических последствий удалось избежать»

Петербург 11–12 июля оказался во власти мощного ливня: осадков выпало вдвое больше, чем способны принять городские ливневки.

Система «Водоканала» работает на максимуме — за сутки через неё прошло свыше 4 миллионов кубометров воды. При этом благодаря оперативным мерам катастрофы удалось избежать.

Что случилось: цифры и факты

Причиной подтоплений стал суперциклон: по данным Росгидромета, он образовался из двух вихрей и накрыл сразу несколько регионов.

В отдельных районах Петербурга дождь почти достиг месячной нормы всего за одни сутки: в Приморском выпало 77 мм (при норме июля 83 мм), в Калининском — 70,79 мм, в Курортном — 69,92 мм. Сверхрасчётные осадки зафиксировали сразу в 11 районах города, включая Центральный, Выборгский и Красногвардейский.

Как действовать, если на улице вода

Если после дождя вода не уходит и мешает проходу или проезду, лучше не ждать, а сразу предпринять шаги:

  • позвоните по номеру 004 или 576‑14‑83 — это телефоны «Водоканала», куда принимают заявки о скоплениях воды;
  • по возможности сфотографируйте проблемный участок — такие снимки помогают быстрее оценить масштаб;
  • избегайте глубоких луж: под водой могут быть открытые колодцы или сильный поток, который способен сбить с ног.

Ливень серьёзно испытал городскую инфраструктуру, но система водоотведения выдержала нагрузку, передает "Фонтанка" (18+). Главное для горожан — сохранять бдительность и вовремя сообщать о проблемных местах: именно совместные усилия помогают Петербургу быстрее приходить в себя после стихии.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге стартовал первый водный маршрут по местам Пушкина.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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