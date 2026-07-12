Рестораны Петербурга массово урезают меню — блюд все меньше, а цены все выше

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Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от цен: будто в СССР вернулся, а не в соседнюю страну съездил

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Словно в СССР оказался: какие продукты можно купить на 50 рублей в Беларуси - таких цен больше нигде нет

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Ценник в разы ниже, а пользы больше: 5 дорогих продуктов, которые шеф-повара заменяют дешевыми аналогами

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Сходил за продуктами в Беларуси - и обомлел от местных цен: будто в СССР вернулся

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Дилеры оживили рынок: цены на машины в Петербурге взлетели на 7%

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