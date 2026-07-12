Рестораны Петербурга массово урезают меню — блюд все меньше, а цены все выше

В Северной столице заметно меняется ландшафт ресторанного рынка. Средний чек в заведениях подрос на 10 %, а отдельные блюда за год прибавили в цене сразу на 30 %. При этом рестораны вынуждены упрощать меню и убирать до пятой части позиций — всё ради того, чтобы удержаться на плаву.
Почему растут цены и сокращается меню
Причины перемен лежат на поверхности: продукты сильно подорожали, а найти квалифицированных поваров становится всё сложнее. Из‑за высокой инфляции держать прежний ассортимент просто невыгодно.
Владельцы заведений стараются оптимизировать работу кухни: в первую очередь убирают дорогие и трудоёмкие блюда. Так бизнес пытается сбалансировать расходы и не отпугнуть гостей резким ростом стоимости. Об этом сообщает "Business FM Санкт-Петербург" (18+).
Что делать гостям: простые советы
Чтобы не переплачивать, можно придерживаться нескольких практичных подходов:
- смотреть на комплексные обеды и спецпредложения — часто они заметно выгоднее отдельных позиций;
- обращать внимание на сезонные блюда: их готовят из локальных продуктов, поэтому они нередко стоят дешевле;
- сравнивать цены в разных заведениях и учитывать формат: кафе и столовые обычно предлагают более доступный чек, чем рестораны.
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