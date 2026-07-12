Почему люди все чаще отключают уведомления — и что это говорит о современном человеке

Тренд, который говорит о нас больше, чем мы думаем

Ещё недавно каждое уведомление грело душу: лайк — значит, тебя видят, сообщение — значит, ты нужен. Сегодня всё чаще люди без лишних слов убирают эту цифровую суету — просто ставят галочку «Отключить».

И это не бунт против технологий, а тихий поиск личного пространства.

Почему уведомления превратились в источник стресса

Мозг не умеет сортировать сигналы «по важности» на лету. Звук уведомления — это всегда мини-тревога: вдруг что-то срочное? Из‑за этого нервная система держится в тонусе, будто мы всё время начеку.

Исследования подтверждают: постоянные прерывания повышают уровень напряжения и мешают по-настоящему глубоко погружаться в дела.

Что даёт отключение уведомлений: главные плюсы

Снижается фоновая тревожность — пропадает ощущение, что «надо срочно реагировать».

— пропадает ощущение, что «надо срочно реагировать». Растёт продуктивность — не приходится каждый раз заново входить в рабочий ритм.

— не приходится каждый раз заново входить в рабочий ритм. Проще выстраивать границы — становится легче разделять рабочее и личное время.

— становится легче разделять рабочее и личное время. Появляется чувство контроля — человек сам решает, когда и с кем быть на связи.

Как сделать цифровую тишину полезной: пара простых советов

Начните с малого: оставьте уведомления только для самых важных приложений — например, для мессенджера с близкими или рабочего чата. Остальное проверяйте в специально отведённое время — скажем, дважды в день.

Такой подход не отрезает вас от мира, а делает связь осмысленной. Об этом сообщает автор канала "Точка зрения" (18+).

В итоге отключение уведомлений — не про уход от общения, а про возвращение себе внимания. Люди всё чаще выбирают не «быть на связи каждую минуту», а «быть в моменте», когда это действительно важно. Это не каприз и не временный тренд, а шаг к более зрелому отношению к технологиям.

Личный опыт автора

Помню, как раньше я хваталась за телефон при каждом звуке — казалось, пропущу что-то важное. Потом попробовала отключать всё лишнее и оставила только пару каналов. Удивительно, но мир не рухнул: никто не обиделся, а я стала спокойнее и успевала больше. Теперь воспринимаю тишину уведомлений как маленький подарок себе — время без спешки.

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