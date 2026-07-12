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Настоящая грузинская аджика: классический рецепт – придется по вкусу любителям «остренького»

Опубликовано: 12 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Настоящая грузинская аджика: классический рецепт – придется по вкусу любителям «остренького»
Настоящая грузинская аджика: классический рецепт – придется по вкусу любителям «остренького»
Городовой ру
Остро и пикантно – подойдет к любому блюду

Аджика домашнего приготовления представляет собой острую кавказскую приправу, состоящую из соли, острого перца, чеснока, томатов, а также свежих и сушеных специй и трав. В абхазском языке термин «аджика» переводится как «горькая соль».

Традиционно соус подается к мясным блюдам, таким как кебабы и шашлык. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления грузинской аджики.

Ингредиенты:

  • Перец чили — 1 кг;
  • сладкий красный перец — 0.5 кг;
  • чеснок — 100 г;
  • кинза, сельдерей, петрушка — по 50 г;
  • уксус — 30 мл;
  • кориандр молотый — 1 ч. ложка;
  • крупная соль — 250 г;
  • растительное масло.

Приготовление

Свежий перец чили разложить на подносе и вялить на открытом воздухе в течение нескольких дней. После этого необходимо удалить плодоножки, используя перчатки.

Уксус следует вскипятить и охладить. Все ингредиенты измельчить до однородной консистенции и тщательно перемешать.

Затем добавить соль, кориандр, влить уксус и оставить настаиваться на 2–3 дня.

По истечении времени аджику разложить по стерилизованным банкам, залить тонким слоем растительного масла и герметично укупорить.

Ранее мы рассказали, как приготовить чебуреки из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
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