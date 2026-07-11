Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно

В сезон овощей это блюдо станет настоящим открытием для ценителей кабачков. Чебуреки из кабачков представляют собой не только вкусное, но и питательное блюдо.
Они идеально подходят для обеда или ужина, эффективно утоляя голод и радуя своим ароматом. Можно экспериментировать с начинкой, добавляя предпочтительные специи или ингредиенты для придания чебурекам уникального вкуса.
Ингредиенты:
- Кабачки — 500 гр;
- чеснок — 1 зубчик;
- ветчина — 110 гр;
- сыр — 60 гр;
- яйцо — 1 шт;
- мука пшеничная — 100 гр;
- соль — 3 гр;
- масло растительное — для жарки;
- перец черный — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
Очистите кабачок от кожуры, натрите его на крупной терке и отожмите излишки жидкости. Добавьте к овощам яйцо, соль, перец, измельченный чеснок, муку и тщательно перемешайте.
В отдельной емкости соедините натертую ветчину и сыр. На разогретую сковороду налейте масло, затем выложите две столовые ложки кабачкового теста. Дождитесь, пока верхняя часть заготовки схватится.
На одну половину блина выложите начинку, другой половиной накройте ее и аккуратно прижмите лопаткой.
Обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки.