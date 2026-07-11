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Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно

Опубликовано: 11 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно
Городовой ру
Настоящее летнее блюдо

В сезон овощей это блюдо станет настоящим открытием для ценителей кабачков. Чебуреки из кабачков представляют собой не только вкусное, но и питательное блюдо.

Они идеально подходят для обеда или ужина, эффективно утоляя голод и радуя своим ароматом. Можно экспериментировать с начинкой, добавляя предпочтительные специи или ингредиенты для придания чебурекам уникального вкуса.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 500 гр;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • ветчина — 110 гр;
  • сыр — 60 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука пшеничная — 100 гр;
  • соль — 3 гр;
  • масло растительное — для жарки;
  • перец черный — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Очистите кабачок от кожуры, натрите его на крупной терке и отожмите излишки жидкости. Добавьте к овощам яйцо, соль, перец, измельченный чеснок, муку и тщательно перемешайте.

В отдельной емкости соедините натертую ветчину и сыр. На разогретую сковороду налейте масло, затем выложите две столовые ложки кабачкового теста. Дождитесь, пока верхняя часть заготовки схватится.

На одну половину блина выложите начинку, другой половиной накройте ее и аккуратно прижмите лопаткой.

Обжаривайте с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Автор:
Ксения Давыдова
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