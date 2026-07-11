Чередую коровяк с суперфосфатом и зольный настой — и огурцы попёрли лавиной: урожай до самых холодов

Две рабочие подкормки для огурцов: азотно-фосфорная и зольная — простой способ получить обильный урожай до осени.

Урожайность огурцов зависит не только от сорта, но и от грамотного питания. Опытные огородники используют простые, но эффективные схемы подкормок, которые позволяют собирать плоды до самой осени. Есть два проверенных рецепта помогут получить стабильный урожай без лишних затрат, пишет автор блога "Идеальный огород".

Первая подкормка: азот и фосфор

В основе первой подкормки — коровяк с добавлением вытяжки суперфосфата. Азот и фосфор в паре усваиваются лучше, чем по отдельности. Для приготовления вытяжки 200 г простого или 100 г двойного суперфосфата заливают кипятком - 1 л, настаивают всю ночь, затем сливают чистый раствор. На ведро воды берут 150 мл вытяжки и добавляют 1 ст.л. мочевины или 1 л настоя коровяка. Расход — 0,5 л под куст. Подкормку проводят с июня, повторяя через 14 дней.

Вторая подкормка: калий из золы

Через две недели после первой подкормки вносят настой древесной золы. В ведре воды растворяют 1 л золы, настаивают 2 дня, затем поливают под корень по 0,5 литра на куст. Если золы нет, можно использовать калимагнезию строго по инструкции. Эти две подкормки чередуют на протяжении всего сезона с интервалом в 2 недели.

Личный опыт автора

Когда узнала этот рецепт от опытной огородницы, решила попробовать. В первый же сезон огурцы пошли активнее, завязей стало больше, и урожай продлился дольше. Теперь чередую эти подкормки каждые две недели и не жалуюсь на урожай. Главное — не пропускать сроки и использовать только древесную золу, а не от сжигания мусора.

Вывод

Две простые подкормки — коровяк с суперфосфатом и зольный настой — обеспечивают огурцы необходимыми элементами на всех этапах роста. Чередуйте их каждые две недели, и урожай будет радовать до самых холодов.

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