Фикус в доме — к деньгам или к ссорам: разобралась в приметах и суевериях, и теперь сплю спокойно

Фикус — не враг, а друг: он очищает воздух, увлажняет его и, по фэншуй, привлекает деньги, если поставить его в нужное место.

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений. Его крупные глянцевые листья украшают интерьеры, а сам цветок считается мощным природным фильтром. Однако вокруг фикуса существует множество примет и суеверий, которые часто сбивают с толку. Разобраться в них поможет знание фактов и история растения, делится автор блога "Идеальный огород".

Откуда взялись приметы

В XIX веке фикус считался символом мещанства и достатка. Им украшали дома зажиточные семьи, где часто было много детей, поэтому примета о том, что фикус «мужегон», не имеет оснований. Другая версия связана с тем, что фикус — растение из дальних стран, а чужестранцев на Руси опасались. Сегодня эти страхи ушли в прошлое, и фикус давно стал привычным комнатным растением.

Реальная польза фикуса

Фикус очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных веществ, выделяемых мебелью и отделкой. Он увлажняет воздух и выделяет фитонциды, убивающие бактерии. С точки зрения психологии, уход за фикусом помогает расслабиться и отвлечься от тревог. Эзотерики считают, что растение поглощает негативную энергию и повышает жизненный тонус.

Приметы по фэншуй

Согласно учению фэншуй, фикус привлекает удачу и деньги, особенно тем, кто испытывает финансовые трудности. Растение на кухне символизирует достаток, в спальне у изголовья — способствует зачатию, в гостиной — защищает от сплетен. Однако не рекомендуется ставить фикус в центре комнаты (к ссорам), в ванной (к утечке денег) или рядом с другими цветами (к дисгармонии).

Хорошие и плохие приметы

Считается, что опадание листьев предвещает неприятности, а если жена выбросила растение — к разводу. Но есть и хорошие приметы: отросток, незаметно взятый в доме богатых людей, принесёт достаток, а подаренный отросток улучшит жизнь близких.

Личный опыт автора

У меня фикус стоит на кухне уже несколько лет. Я не задумывалась о приметах, просто люблю его крупные листья. Но заметила, что когда я ухаживаю за ним, в доме становится спокойнее. Однажды я переставила его в центр комнаты — и действительно, начались мелкие ссоры. Вернула на место — всё наладилось. Совпадение или нет, но теперь выбираю место для фикуса внимательнее.

Вывод

Фикус — не просто красивый цветок, но и природный очиститель воздуха. Приметы и суеверия — лишь часть народной культуры, верить в них или нет — личный выбор. Главное, чтобы растение приносило радость и уют.

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