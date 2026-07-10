Чтобы толстянка привлекала достаток — переставила на юго-восток и положила монетки в землю, и финансы потекли

Денежное дерево: куда поставить для правильного роста и привлечения удачи — советы по выбору места и уходу за толстянкой.

Крассула, или денежное дерево, — одно из самых распространённых комнатных растений. Его любят за выносливость, декоративность и веру в то, что оно приносит благополучие. Однако даже такой неприхотливый суккулент нуждается в правильном размещении. От этого зависит не только его внешний вид, но и, как считают многие, его «магическая» сила, пишет автор блога "Идеальный огород".

Где поставить крассулу для хорошего роста

Толстянка любит рассеянный свет. Южное окно даёт достаточно освещения, но ставить горшок прямо на подоконник не стоит — солнечные лучи могут оставить ожоги на мясистых листьях. Оптимальное место — рядом с окном.

Температурный режим летом — +20...+25C, зимой — не ниже +18C. Растению нужен свежий воздух, но он не терпит сквозняки. Влажность требуется умеренная, без переувлажнения.

Лучшее расположение — юго-восточная сторона. Именно там, по наблюдениям, крассула развивается наиболее активно. Если в этой части дома располагается спальня, цветы ставят здесь: оно очищает воздух и создаёт благоприятную атмосферу.

Размещение по фэншуй и практические рекомендации

Согласно восточному учению, зона богатства находится в дальнем юго-восточном углу комнаты. Здесь крассула будет не только расти, но и работать как финансовый талисман. Здесь нельзя использовать красный цвет — отдайте предпочтение фиолетовым, лиловым или салатным оттенкам. В тёплое время года толстянку можно выносить на балкон или в сад, защитив от палящего солнца.

Посадка и приметы

Считается, чтобы привлекать деньги росток берут у обеспеченных людей. Размножают крассулу с помощью черенкования, листьями или веточками. На дно горшка нужно класть дренаж, сверху — немного монет, затем засыпать грунтом. Когда цветок укоренится на ствол повязывают ленту алого цвета, а на ветки подвешивают купюры на красных нитках.

По народным поверьям, опадание листьев — знак плохой энергетики в месте расположения цветка. Гибель растения предвещает финансовые потери. Чтобы толстянка приносила удачу, её размещают в светлом, просторном помещении на юго-востоке, в красном горшке, с алой лентой на стволе.

Вывод

Толстянка — простое в уходе растение, но она отзывчива на правильное размещение. Юго-восточная сторона, умеренный свет и защита от сквозняков — залог её здоровья. А если верить в приметы, правильно поставленное денежное дерево ещё и привлекает удачу.

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